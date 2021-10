Luis Ventura emitió una teoría sobre el futuro de Wanda Nara y Maxi López

Luis Ventura no se quedó atrás y también dio su opinión sobre el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi . El reconocido periodista de espectáculos estuvo presente en 'Estamos a tiempo', y allí dio su postura ante el tema que tiene en vilo al país.

"Para mí, en cualquier momento, Wanda se acerca a Maxi López, quizás, recuperando tiempos perdidos. Yo creo que el final de esta historia va a llegar por ese lado. Para Wanda, Maxi siempre fue una asignatura pendiente, que no terminó de cerrar”, señaló frente a las cámaras.

Y cerró: "Como no lo terminaron de cerrar, terminó en una gran guerra. El hecho de que él se haya llevado los chicos, después de una guerra, también que haya vuelto sobre sus pasos y esté entregando una propiedad en Benavídez, es un síntoma. No sé si va a ser inmediato, pero quizás en un año".

El posteo de Wanda Nara que podría adelantar el desenlace de su historia con Mauro Icardi: "Olvidarte no será una tarea simple"

La novela de Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin. Mientras el delantero de Paris Saint-Germain borró todas las fotos que había subido junto a la empresaria y modelo, en las que confirmaba su reconciliación; ella se muestra firme en su decisión de separarse y, en sus últimos posteo, parece confirmarlo a través de la música.

En el primer reel, se la ve con una remera rosa y mirando a cámara con un make up natural y realizado con los productos de su propia línea: Wanda Nara Cosmetics. Lo llamativo de este posteo, es el tema que acompaña el video, “Pendejo” de Enrique Iglesias. “Y por un ratico / Me quito el corazón y te lo dejo / Pa' ver si así te hago sentir lo mismo / Esta vaina que al verte me da”, dice la letra.