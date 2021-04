Luis Ventura reveló que Diego Maradona puso un apodo humillante a Gianinna. El comunicador respondió a la hija del histórico futbolista luego de que una vez más se dirigiera a él por las redes sociales.

"Sé que dijo en algún lugar que mejor no me diga como el padre me decía a mí. Yo hablé con el padre y mejor yo no le digo cómo la llamaba el padre. Y debe haber unas grabaciones. Las debe tener Víctor Stinfale", expresó Ventura.

Luego, el periodista continuó: "Ellas le apuntan a él, a mí a Morla, a varios. Me gustaría que algún día Stinfale reproduzca, no sé si video o audio, lo que pasó en la oficina cuando me junté con Diego, las cosas que dijo de ella".

"Yo sigo recopilando material de lo que dice de mí. Que no se crea que esto es piedra libre. Si me lleva a Tribunales, voy a Tribunales, pero yo también voy a demandar y sé que no lo pierdo con las barbaridades que dice", finalizó el presidente de APTRA.

La furiosa carta de Gianinna Maradona contra Luis Ventura

Gianinna Maradona estalló de furia contra Luis Ventura, quien desde hace mucho tiempo realiza una investigación sobre la vida de Diego a la cual denominó El Diez y por la que da a conocer importantes datos.

"El amor genuino e incondicional que nos vamos a tener hasta que nos volvamos a encontrar. Mientras vos das por hecho, que tanto Dalma como yo, somos las responsables del final de la vida de mi papá, yo estoy preocupada porque aún circulan las fotos de mi papá con los dos rancios ese put… miércoles 25", expresó la hija del astro argentino en su cuenta oficial de Instagram.

Luego, continuó: "Nunca vas a saber quién fue mi papá, no lo conociste. Te odiaba con cada célula de su cuerpo. Te apodaba de tal manera que era insostenible no reírse. No sabes nada, nada. Podes tener audios reenviados, una anécdota de que te querían llevar a Dubái (?). Todo cuento. Hablar, hablamos todos, pero pocos pueden demostrar lo que dicen".

"Yo sola se lo que viví con él y podría mostrarte y así también mostrarle al mundo el pedazo de padre que tuve y cuál fue mi rol en su vida, pero me pasan dos cosas: 1-¿QUIÉN CARAJO SOS VOS PARA QUE YO TE DEMUESTRE QUE LO QUE DECÍS NO ES ASÍ? 2- Jamás lo expondría ante los ojos del mundo porque guardo en mi todo lo vivido y agradezco mis años de terapia para acomodar tanto. Gracias porque las mentiras que decís no las podes sostener, entonces gritás y amenazas, aún dejando más en evidencia mi teoría", sumó Gianinna.

Finalmente, la hija de Claudia Villafañe manifestó: "Ya esto no es hacer prensa amarillista, esto es VIOLENCIA en TV que muchos al estar callados lo avalan también. Son cómplices. La privacidad es algo que no puedo exigir, porque nací sin tenerla pero confío en que la vida se va a encargar de devolverle a cada uno todo lo que dio y se merece! ¡Del único lugar que no se vuelve es del ridículo y vos no resistís archivo! Un cariño enorme!".

VF