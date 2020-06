Luis Ventura sobre la llegada de Marcela Tauro a Fantino a la tarde: "Que Dios la ayude y a mí no me desampare"

Marcela Tauro renunció a Intrusos tras su tensa pelea con Jorge Rial, y se sumaría al equipo de Fantino a la tarde. Pero se le suma otro problema: Allí trabaja Luis Ventura, con quien está distanciada desde 2014.

En una mano a mano con Clarín, Ventura aclaró que jamás interferiría en una posibilidad de trabajo de alguien: “Está todo bien, yo no juego con el pan de una familia. Mi posición es la misma, pero el laburo es sagrado”.

Ventura, que se peleó con Tauro tras su escandalosa partida de Intrusos y reveló que autoridades del canal le consultaron sobre la incoporación, disparó una frase fuerte: “Yo no siento nada. Vivo feliz con mi vida, mi familia y mi trabajo. Que Dios la ayude y a mí no me desampare”.