Luisana Lopilato y Michael Bublé llevan casados más de 12 años. La pareja comparte 4 hijos en común: Noah, Elías, Vida y Cielo. Sin embargo, la actriz destaca que es una familia común y corriente, como cualquier otra. Asimismo, fuera del mundo de la fama, el matrimonio comparte un increíble emprendimiento. El negocio comercial se trata de una bebida alcohólica, la cual presentaron a través de sus redes sociales. Los artistas ensamblaron y produjeron un whiskey, llamado "Fraser and Thompson".

Michael Bublé reveló cómo es su día a día

En una entrevista, Michael Bublé dio detalles inéditos de la vida en familia junto a Luisana Lopilato. “Estamos hablando de desautorizar a mi esposa frente a nuestros hijos. Si hago algo así, lo que estoy buscando es la muerte. Cuando tu esposa te diga que no, si querés sobrevivir y evitar un divorcio, no importa lo que diga tu esposa, tratá de entrar a la otra habitación y decirle: ‘Cariño, ¿de qué diablos estás hablando? Estoy absolutamente en desacuerdo con esto”, manifestó el cantante.

Luisana Lopilato y Michael Bublé

Luisana Lopilato y Michael Bublé decidieron despojarse de la fachada de perfección que a menudo rodea a las estrellas. El famoso cantante canadiense admitió con humor que no es precisamente el amo de casa ideal y que poner límites a sus hijos puede ser un verdadero desafío. “Soy el peor en ese sentido. Soy un hombre holgazán.", aseguró el artista. Además, aseguró que el sentido del humor de Luisana Lopilato es muy distinto al suyo. “No sólo no lo entiende, sino que tampoco lo aprecia. Me lo dice todos los días. Sin ir más lejos, hoy me dijo: ‘Sos tan estúpido, Mike’”, expresó el cantante.

P.C