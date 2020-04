La palabra de la hermana de Luisana Lopilato por el escándalo con Michael Bublé

Daniela Lopilato, hermana de Luisana Lopilato, se metió en la polémica por el video de su hermana y Michael Bublé.

Tras el descargo de su hermana, la nutricionista dio su opinión y defendió al canadiense. "Por si no queda claro...la verdad que hay gente que parece que no le gusta ver a familias felices porque no pueden verse a sí mismos y contar sus propias miserias puertas para adentro, y ahora que tienen tiempo, en vez de hacer eso, se fijan en ustedes (por Luisana y Michael]) que lo único que hacen es compartir entretenimiento y hacer de esto que vivimos más llevadero", disparó junto al contundente post de Luisana.

Gracias al vivo que hizo la pareja en Canadá, distintos usuarios acusaron al músico de maltratar a su esposa. Lo cierto es que Lopilato, salió al cruce y defendió a su marido. "¡Es increíble cómo son algunos seres humanos! Mientras que atravesamos esta pandemia, y vivimos momentos de encierro, angustia, miedo, soledad, incertidumbres de todo tipo, nosotros todos los días salimos con mi marido a hacer vivos para llevarles un poco de alegría, entretenimiento, añoranzas, y tenemos que soportar escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa y sin conocer nada de nuestra familia", expresó.