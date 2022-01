Luisana Lopilato mostró la aventura que vivió junto a sus hijos en Jujuy

Luisana Lopilato compartió en Instagram un gran momento que vivió junto a sus hijos cuando en septiembre del 2021 viajó a Jujuy en donde estuvo filmando una película para Netflix.

La actriz estuvo acompañada por sus hijos durante su estadía en Purmamarca y Tilcara, lugares a los que aprovechó para recorrer.



En su último posteo en las redes sociales, Luisana compartió un divertido momento de aventura que vivió en familia en donde se la ve en un hermoso paraje. Se trató de la Cascada de Bárcena, Jujuy, un lugar imponente en donde se la vio realizando saltos para sortear diversos obstáculos y llegar a disfrutar de la mejor vista.



"Las actividades que más disfruto son las que puedo compartir con mis hijos y esta, sin dudas, fue una muy especial", compartió la actriz junto al video.



"Una de las experiencias más lindas que viví en Jujuy fue poder hacer esta excursión increíble a la Cascada de Bárcena. Una caminata intensa entre las piedras hasta poder llegar a este lugar soñado escondido entre las montañas", agregó muy emocionada por esta aventura familiar.



Luisana Lopilato hizo un anuncio junto a Bublé y mostró un llamativo cambio de look

Luisana Lopilato hizo un importante anuncio junto a Michael Bublé y sorprendió con un particular look.

La actriz se mostró junto a su marido en un nuevo proyecto laboral que, por el momento, no dio mayores detalles. "Dedicar tiempo al trabajo es una de mis grandes pasiones, y hoy me toca compartirla con la persona que me acompaña en la vida. Que lindo es poder trabajar juntos", expresó la diosa en su cuenta de Instagram.

En el post, la Luisana Lopilato y Bublé aparecen en el backstage de lo que parece un videoclip donde la ex Paola Argento se muestra con un color de pelo distinto y colorado. A pesar de mantener su rubio, la actriz jugó con esta nueva transformación que parece haber sido aprobado por sus seguidores.