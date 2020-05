Luisana Lopilato no descarta volver a ser mamá

Luisana Lopilato cumplió con el sueño de formar una familia numerosa el día que conoció a su esposo hace ya 13 años Michael Bublé. Después de convertirse en mamá de Noah, Elías y Vida, su primera hija mujer, la actriz de “La Corazonada” (la primera película argentina producida por Netflix) habló con CARAS sobre la posibilidad de volver a ser mamá en el futuro.

“Por el momento está lejos de mi realidad hoy. Pero porque los tres son muy chiquitos todavía. Y tener tres hijos y más siendo una mamá como la que quiero ser, que me ocupo de todo, es difícil. A veces es la culpa de querer estar siempre con uno y darle tiempo al otro, y después con otro. ¡La culpa como madre me persigue!”, admitió desde su cuarentena en Vancouver, Canadá, y agregó: “Siempre me gustó ser mamá. Por el momento no tengo búsqueda porque también estoy con cosas de trabajo y quiero disfrutar a mis hijos. No sé, después veré, capaz que pasan los años y se me van las ganas o digo: “Uy, quiero tener otro bebé”.

Sobre la posibilidad de que su próximo heredero fuera mujer o varón, Lopilato respondió con seguridad: “¡Me encantaría tener otra nena si tuviera en el futuro! Para tener las dos parejitas. Los dos nenes y las dos nenas. Pero no sé, sí pasa que venga lo que venga”.