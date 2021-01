Luisana Lopilato recordó las duras acusaciones de maltrato que involucraron a Michael Bublé

En breve se viene un streaming de Luisana Lopilato junto a su hermano Darío y la actriz argentina radicada en Canadá junto a sus hijos y su marido, Michael Bublé dialogó sobre cómo será el espectáculo pero recordó el duro momento que padeció cuando sus fans y varios medios aseguraron que el cantante la maltrataba.

Eran épocas de pleno aislamiento mundial y ella y el hicieron varios vivos en Instagram para estar cerca de sus seguidores. Pero lejos de recibir cariño algunas actitudes de Michael no les gustaron a los fans de la actriz y comenzaron a remarcar que el cantante la "zamarreaba". A los pocos días ella anunció que no haría mas "lives" porque no quería leer más ese tipo de comentarios.

Mientras se prepara para su streaming la actriz charló con Teleshow junto a Darío, y recordó lo mal que la pasó por esos tiempos. "En su momento me dolió porque sentí que no me lo merecía, ni yo ni mi marido y después salí a hablar. Tuve la posibilidad en Intrusos y salí a hablar y a decir 'no, nosotros como familia no nos merecemos esto'".

"Creo que sentí en ese momento la necesidad de decir 'chicos, paren, porque esto es un tema que no es para salir a opinar, opinar es gratis de atrás de la compu'. Es difícil, hay mujeres que no la pasan bien y mueren. Entonces, meterse en la relación de una pareja, que no saben cómo es, el funcionamiento del día a día", explicó

Además aclaró que Michael no le pidió que ella salga a hablar: "No es defender, no lo tengo que defender, no sentí la necesidad de defenderlo; ya me estaba doliendo a mí. Siento que viví muchas cosas en mi vida como para también tener esto arriba y un peso. Uno cuando vive situaciones duras, ve la vida de otra manera", concluyó ella quien estrenará una comedia dramática,llamada "Hermanos".

Luisana y Darío hablaron sobre concretar la versión teatral de "Casados con hijos"

"La verdad es que nos encantaría, no depende de nosotros. Creo que nosotros seríamos el último eslabón. Son como muchos actores y hay que encajar a todos y ver la vida de todos. Pero es nuestro sueño, nos encanta Casados... Y si hay posibilidad y se da el momento, queremos volver. Tenemos ganas de hacerlo", comentaron