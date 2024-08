Luisana Lopilato se muestra siempre muy activa en sus redes sociales, donde comparte fotos junto a su familia y aprovecha para promocionar distintos proyectos personales. Pero eso no es todo, ya que la actriz también utiliza su cuenta de Instagram para recordarle a sus seguidores la importancia de llevar una vida saludable.

Ahora, este jueves 29 de agosto, la esposa de Michael Bublé subió un video en donde le muestra a sus fanáticos una de las rutinas que realiza desde el gimnasio de su casa. “Porque lo bueno se comparte, acá va un entrenamiento que me gusta hacer cuando no me pongo excusas”, escribió Luisana junto a la publicación que rápidamente generó furor en sus redes.

Imagen reciente de Luisana Lopilato.

En su posteo, Lopilato detalló cada uno de los ejercicios que realizó frente a la cámara para que sus seguidores puedan replicarlo: "4-5 series / 10-12 repeticiones de cada uno. Sentadillas en caja, Peso muerto rumano (RDL) hacia sentadilla sumo, Sentadilla tipo maleta con elevación de talones, Zancada hacia adelante con peso sobre la cabeza seguida de zancada inversa y Sentadilla sube/baja con salto".

En el video que compartió Luisana Lopilato, se la podía ver a la perfección como realizaba cada uno de los ejercicios mencionados y la publicación cosechó más de 12 mil "Me gustas" en menos de 4 horas. Pero eso no fue todo, ya que la actriz también recibió varios comentarios positivos, entre los mensajes se podían leer: "Hoy en el gym, meto rutina Lopi”, “Genial tu rutina... la incluyo en la mía” y “Más de este contenido por favor”.

El lugar favorito de Luisana Lopilato en su casa

Al mostrar detalles de su vida personal en su cuenta oficial de Instagram, la actriz reveló una de las partes favoritas de su hogar en Canadá. La misma es la huerta, donde disfruta varios momentos junto a su familia en los días de verano.

La huerta de Luisana Lopilato.

“Mi obsesión con mi jardín secreto. Mi lugar feliz”, escribió Luisana Lopilato en sus historias y junto a un video donde se la ve regando sus plantas agregó: “El lado de mí que no conocían. Amo mi huerta, amo regalarla. Es mi rincón de verano”.

J.C.C