Luisana Lopilato sorprendió al mostrar un importante tatuaje que lleva "escondido"

Luisana Lopilato vivió una intensa estadía en Argentina, donde se reencontró con su familia, celebró su cumpleaños y se dedicó a la promoción y grabación de varios proyectos actorales. Antes de regresar a Canadá junto a Michael Bublé, sorprendió con un inesperado detalle: un tatuaje que permanecía "escondido".

Luisana Lopilato sorprendió al mostrar un tatuaje que lleva “escondido”

Luisana Lopilato aprovechó su visita al país para combinar trabajo y momentos especiales en familia, consolidando su vínculo con el público argentino. Sin embargo, antes de partir hacia Canadá, dejó al descubierto un tatuaje significativo, revelando una marca en su piel que hasta ahora pocos conocían y posee un gran significado para ella.

En las últimas semanas, la actriz aprovechó su estadía en el país para trabajar en nuevos proyectos, pero también para disfrutar de momentos con sus seres queridos antes de volver donde reside junto a su esposo, Michael Bublé, y sus hijos. Para despedirse dejó en sus redes sociales un emotivo mensaje para sus seguidores.

Desde hace años, Luisana Lopilato está instalada en Canadá, donde formó una familia junto al cantante. Sin embargo, cada vez que vuelve al país, la nostalgia se hace presente. En esta ocasión, además de enfocarse en sus compromisos, celebró su cumpleaños rodeada de su familia y amigos, disfrutando de esos pequeños momentos que tanto valora.

En su despedida, publicó una serie de fotos en Instagram, donde reflejó la emoción de haber estado en su tierra natal. “Ay, Argentina… cuánto te voy a extrañar. Quedan pocos días para irme, pero cada mañana, cafecito en mano, me despierto feliz de saber que cada vez que vengo, me voy rebalsada de amor”, escribió. Pero, entre todas las fotos, una en particular sorprendió a sus seguidores.

En una foto casual, la actriz dejó al descubierto un tatuaje en su costado con la inscripción "Mike" junto a un corazón, en honor a su esposo. Un gesto de amor que hasta ahora se mantenía reservado, pero que quedó en evidencia en esta emotiva publicación.

Cabe destacar que Luisana Lopilato y Michael Bublé se conocieron en 2008, en un evento en Argentina donde el cantante estaba de visita. Desde el primer momento, la conexión entre ellos fue instantánea. A pesar de las diferencias culturales y la distancia, lograron construir una relación sólida, que se consolidó con su matrimonio en 2011.

El tatuaje de la modelo es una fiel muestra del fuerte vínculo que mantienen. A lo largo de los años, demostraron su amor en distintas ocasiones, pero este detalle es una expresión más de la conexión que los une. La actriz habló en varias oportunidades sobre la admiración y el cariño que siente por su esposo, y este gesto refleja lo importante que es en su vida.

Luisana Lopilato sorprendió al mostrar un importante tatuaje que lleva "escondido", dejando al descubierto un gesto de amor que refleja la conexión profunda que tiene con Michael Bublé. Este detalle, que hasta ahora se desconocía, se suma a la historia que la une con el cantante, una relación que trascendió fronteras y continúa fortaleciéndose con el paso del tiempo.

VDV