Las lujosas vacaciones de Samanta Farjat junto a su hija, Macarena, en un extraño destino

Samanta Farjat y Macarena publicaron en sus cuentas de Instagram detalles de su viaje, su destino elegido fue España y luego otro más exclusivo. Las dos comentaron que este viaje es para tomarse un descanso y festejar que en abril Macarena se recibió de Martillera Pública.

Samanta Farjat y su hija

En realidad España fue una parada veloz en su viaje. Madre e hija viajaron de Buenos Aires a Barcelona, para luego emprender viaje a su destino elegido para vivir estas vacaciones. Macarena y Samanta eligieron Turquía, comenzaron visitando una mezquita que se ubica en Estambul llamada Santa Sofía. Luego, su viaje concluyó en Dubái en donde anduvieron en globo aerostático y visitaron el desierto.

Destino soñado

Minutos previos a subirse al globo aerostático Macarena subió en sus historias de Instagram como es la preparación antes de hacer ese viaje por el cielo de Dubái acompañada de su madre Samanta.

El mensaje que Macarena no esperaba recibir en medio del viaje con Samanta Farjat

Macarena mostró en redes sociales que en el destino final del viaje, Dubái, recibió un mensaje que la sorprendió y no se esperaba. En las últimas horas la hija de Samanta publicó un video en Instagram donde se las ve cenando, a las dos, en un restaurante. En ese momento, se les acerca un hombre y le dice "you are beautifull. I like you". En español significa "eres hermosa. Me gustas", a lo que Macarena encima del video escribió "OK".

C.S.