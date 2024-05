Zaira Nara se encuentra de vacaciones con su grupo de amigas. La modelo viajó a Río de Janeiro, Brasil para disfrutar no solamente de las mejores playas y paisajes sino también del tiempo de calidad junto a sus amigas de toda la vida, con quienes está pasando los mejores momentos.

La hermana de Wanda Nara se mostró en redes sociales haciendo challenges de TikTok junto a las cinco mujeres que viajaron con ella a la "Cidade Maravilhosa" y así se sumaron a la tendencia de intentar acertar el pulso de la canción "I Will Always Love You" de Whitney Houston.

Además, las viajeras fueron a playas imperdibles, se encontraron con la fauna propia de la zona alimentando a los monos que las visitaron, de la gastronomía local y de las comodidades del exclusivo alojamiento que alquilaron para ellas.

Zaira Nara en las playas de Brasil

La empresaria se mostró en las playas de Praia do Grumari, que se encuentra en la zona de Recreio dos Bandeirantes, un barrio de lujo dentro de Río de Janeiro que se ubica en la Zona Oeste de la ciudad. Se trata de uno de los barrios más nuevos de la ciudad y es parte de la región administrativa de la Barra de la Tijuca.

Zaira Nara posó entre las piedras de la playa con un look inigualable y también en la piscina de la casa que alquiló junto a sus amigas, que tiene una increíble vista al mar y a los morros.