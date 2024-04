Samanta Farjat saltó a la fama cuando se involucró como testigo en el "Caso Coppola", mejor conocido como "La causa del Jarrón", que terminó siendo todo un montaje. La mujer tenía solamente 19 años, pero sacó el mayor provecho a sus apariciones televisivas.

Una vez que logró escaparse del ojo mediático y se alejó de los medios, la joven fue mamá de Macarena, quien ahora tiene 22 años y es influencer. La mujer intenta mantener un bajo perfil tras la causa en la que se vio involucrada.

Samanta Farjat intenta mantener un perfil bajo tras el "Caso Coppola".

Además, Farjat inició una relación con el reconocido periodista deportivo Gabriel Anello, con quien tuvo una pequeña beba que murió durante el parto. En su momento, la mujer había contado con mucho dolor: “Me adelantaron que iba a nacer a los 8 meses, y en un momento quedé internada. Me habían dicho que si tenía más de 38 grados, se iba a adelantar el parto, algo que pasó. Recuerdo que le dije al médico ‘dormime toda, si no nace el bebé, no me despiertes’. Me dijeron que llegó a respirar, y Gaby le sacó fotos”.

Imagen reciente de Samanta Farjat.

A 25 años de la causa que hizo que Samanta Farjat saltara a la fama, la mujer admitió en diálogo con Clarín: “A todo ese grupo de gente nos faltaba un jugador. Me hago cargo de eso, pero yo sólo tenía 19 años y no tenía real dimensión de los millones de personas que me veían por la tele”.

La vida amorosa de Samanta Farjat tras "La causa del Jarrón"

La mujer se dedicó al periodismo deportivo y dejó atrás el escándalo con Guillermo Coppola, de esa manera conoció a Gabriel Anello. Sin embargo, esta relación terminó hace ya bastante tiempo.

Recientemente, se supo que Samanta Farjat se casó con William Schlenker el 27 de diciembre de 2022. El hombre es un barrabrava que se encuentra en prisión tras ser condenado por el homicidio de Gonzalo Acro.

