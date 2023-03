Luly Drozdek junto a su hija, Delfina: "Soy una mamá presente"

Después de lucirse en la temporada de Mar del Plata de 2022 con la versión teatral “Madres”, Luly Drozdek (35) eligió en 2023 Punta del Este para actuar en “Holter” junto a Martín Seefeld y Gastón Torello, bajo la dirección de Daniel Fernández. Y el resultado fue tan bien recibido y elogiado que la actriz celebra la gira que tiene programada por el interior del país con la misma obra. “Estaremos el 7 y 8 de abril con ‘Holter’ en Mendoza y durante dos meses nos presentaremos en diferentes provincias. También volveremos con esta pieza a Uruguay. Es un desafío grande hacer la obra porque interpreto a cuatro personajes, que me dan versatilidad actoral. Además, opté este verano por la costa uruguaya para disfrutar en familia, como solemos hacer cada comienzo de año”, cuenta tras volver a Buenos Aires con su hija Delfina (3) y su marido, el RRPP Hernán Nisenbaum (54). “‘Delfi’ es muy parecida a su papá en todo sentido: a nivel físico y, en su carácter, es tan ordenada como él... La maternidad me encuentra en un gran momento porque puedo acompañar a mi hija y a la vez desarrollar mis actividades. Me gusta ser una madre presente, más a su edad que dicen que es la mejor. Así que estoy disfrutando mucho cada vez que estoy con ella”, agrega la actriz de la nueva edición de la novela nacional de Pol-ka, “ATAV 2 (Argentina, Tierra de Amor y Venganza)”, a estrenarse en abril por canal “El Trece”.

Luego de dos años de noviazgo con Nisenbaum, Drozdek se casó en 2017 y tuvo una gran celebración junto a 300 invitados, entre ellos muchas celebridades y personalidades de los medios de comunicación. “Cumplí el sueño de conformar mi familia. Soy hija única. Por eso, me encantaría tener más hijos. Si bien estamos plenos con nuestra beba sola, nos gustaría que venga un hermanito para que se acompañen en el futuro. De Hernán me enamoró su humor, lo compañero que es, su personalidad e incondicionalidad... Nos llevamos muy bien, compartimos muchas cosas y tenemos gustos parecidos”, expresa Luly mientras agradece trabajar con colegas e íntimos. “Seefeld es muy amigo mío de la vida, lo conozco mucho y hay gestos y códigos que son más fáciles con él: sabés a dónde quiere ir arriba del escenario. Lo mismo me pasa con Luis Luque, que es otro amigo y artista del que aprendí cuando hicimos la obra ‘Si la Cosa Funciona’ de Woody Allen. Tengo un perfil muy bajo y hay veces que uno piensa que tiene que tener un perfil más alto... ja ja... Es sólo cuestión de organizarse, creo que hay dos mitos: uno es que cuando la gente tiene hijos deja de trabajar. No es así: yo lo sigo haciendo, pero hay que ordenarse y manejarse bien”, comparte su experiencia con orgullo quien actuó en “Millennials” por Netflix y “Wtf” por Flow.

“Desde que fui mamá siento que mi carrera en la actuación está creciendo cada vez más. Cuando uno labura bien, te llaman y punto. El secreto para rendir óptimo y pasarla bien con afectos es dedicarle a todo su debido tiempo. Mi profesión es tan satisfactoria como catártica: más allá de la edad que tengas, si estás casado o si tenés hijos, es necesario desarrollar lo que a uno le apasiona. Saber administrarte es fundamental, tu vida se transforma en una coordinación de horarios constante si estás feliz”, concluye realizada.