Luna, la hija de Alejandro Lerner: "Me apasiona la actuación"

En un diálogo exclusivo con Revista Caras, la hija del artista reconoce que disfrutó cada etapa de la producción fotográfica. "Yo con mi familia la paso genial. Cada día es una aventura nueva. Todos los días aprendo de ellos", confiesa Luna Lerner, quien heredó de Marcela García Ibáñez y Alejandro Lerner, también padres de Thomas, su enorme talento musical.

"Me encanta el canto y la actuación y me gustaría dedicarme a eso", admite la joven, quien tiempo atrás comenzó su formación en una escuela de arte de Hollywood, Los Ángeles, donde los Lerner viven varios meses al año.

Todo comenzó en 2017. La familia caminaba por el paseo "The Grove", uno de los sitios donde los cazatalentos de Hollywood suelen hacer scouting, cuando el carisma de Luna llamó la atención de uno de ellos.

"Una chica me vio y me dijo 'parecés simpática y buena onda. ¿por qué no intentas hacer un casting para el colegio de actuación?'. Ese año finalmente no pude porque tuvimos que volver a Argentina. Pero después, cuando empezó la pandemia y regresamos a EE.UU., les pedí a mis papás volver a ese mismo lugar. Y nos encontramos a la misma chica, que me reconoció. Así empecé. Me tomaron un examen y me incorporaron a la escuela", detalla la adolescente.

"Eran muy exigentes por el tema del virus. Actuábamos con barbijo y yo, además, ¡con brackets! Fue muy desafiante y también por el idioma, pero aprendí un montón de cosas. Mejoré como actriz y con mi inglés", asegura Luna.

"Mi gran sueño es ser actriz famosa y si se puede, cantante. Soy histriónica desde chica. Bailaba y actuaba y se lo mostraba a mis padres. Me encanta la actuación, me apasiona. En 2023 voy a empezar a estudiar con Cris Morena. Quiero aprender cosas nuevas y ella es una capa" , adelanta con total entusiasmo la hija de Alejandro, un papá súper orgulloso.

"Quisimos que Luna se descubra a sí misma y estamos dejando que protagonice su propia vida y busque sus espacios. Nosotros tratamos de alcanzar los elementos para que pueda mejorar. Toma clases de canto con el mismo profesor que tenemos con Marcela. Le pone garra, tiene ganas y para ella no es un juego. Se ve que tiene pasión. Nuestros hijos se criaron con nosotros de gira. Cuando era una bebé, Luna dormía detrás de la tarina de la batería", rememora el reconocido cantautor.

"Vemos cómo se compromete con la actuación y la música. Tiene una inclinación muy visible y desde muy chiquita, la dejamos volar, pero siempre tratando de que ella entienda lo importante que es formarse", agrega Marcela, eximia cantante de jazz, con emoción e igual orgullo.

"Lo que más admiro de mi papá es que tiene un humor... es re talentoso y buena persona. Siempre me enseña. De mamá puedo decirte que es una gran persona, es muy amable y siempre ayuda a todo el mundo, además de tener mucho talento. Es cantante, diseñadora de moda, fue modelo, imaginate", afirma Luna.

"Me defino como una persona muy extrovertida. Me gusta conocer gente y hacer nuevos amigos. Doy todo por mi familia y mis amigos. Y adoro hablar. También practiqué atletismo y equitación. Y volteo, que es hacer acrobacias sobre caballos, como gimnasia artística", cuenta sobre su multifacética personalidad.

"En 2022 hice un casting para una serie de Disney. Fue mi primera vez y fue una de las mejores cosas que me pasó. Fue re lindo. Quedé en callback", concluye con ilusión y, feliz con su presente y proyectos, Luna, quien tiene entre sus referentes a artistas como Luisana Lopilato, Emma Watson y Ariana Grande y Bruno Mars.