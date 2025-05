Grandes ventanales y detalles exclusivos, así es la casa de Fernanda Metilli

Fernanda Metilli es auténtica y si bien está en pareja con Agustin “Rada” Aristarán y tienen un amor tan consolidado como apasiona do, eligen no vivir juntos. En la casa que comparte con su gato y sus dos perros llamados Pantuflas, Chancle ta y Patrañas, recibió a CARAS para hablar de su espacio, su vida y su trabajo.

“Soy una convencida de que la convivencia desgasta el amor. Cuando quiero, me voy para su casa con los perros, o viene él acá y nos conectamos desde las ganas genuinas. Además, está Bianqui (Bianca la hija de Aristarán y Noelia Cobos) que tiene 19 años y pasa la mitad de la semana con su papá", cuenta Fernanda.

Fernanda Metilli explicó por qué con Agustin “Rada” Aristarán no eligen la convivencia

"Los dos tenemos un trabajo muy sociable y yo muchas veces necesito estar sola y hacer limpieza social. Agus puede hacer miles de notas, filmar un comercial, volver a su casa y hacer un asado con amigos y la pasa bomba. Yo necesito desconectar, me encanta estar en mi casa con mis perros y mi gato. El lugar que más amo de mi hogar es el living con el sillón, me encanta tirarme ahí con mis mascotas. A Agus le gusta cocinar y yo detesto hacerlo, pero me encanta limpiar todo. Cuido mis plantas y disfruto de la luz que entra por todos los rincones”, asegura la actriz.

“Fer” con su gato Patrañas y sus perros Pantuflas y Chancletas.

"Amo cada cosa de mi refugio”, se sinceró Fernanda Metilli sobre los objetos que decoran su hogar. La actriz asegura que la enamora Agustín en su rol de padre, aunque ella tiene muy definido que no quiere ser madre y él la respeta. “No le encuentro el sentido. Soy feliz así. Materno con mis sobrinos, con mis mascotas, y no congelaría óvulos porque no soy tan importan te como para que me clones (risas)”, cuenta. La actriz dice que en la pareja es fundamental respetar el trabajo del otro y divertirse juntos.

La artista explicó por qué con su pareja no desean tener hijos.

Cómo fue la historia de amor de Fernanda Metilli y Agustín "Rada" Aristarán

La pareja cruzó caminos hace 12 años. Son oriundos de diferentes ciudades –ella de Tandil y él de Bahía Blanca– y vinieron a la capital para cumplir sueños en la actuación. Se conocieron durante la grabación de un programa piloto y el quedó flasheado por el talento escénico de ella.

“Nos enamoramos, ambos sacamos lo mejor del otro y nos potenciamos. Somos muy tiernos los dos. La pasión está a full, claro, pero sé que con el paso de los años lo que va a quedar es el juego y la ternura. Nos reímos mucho juntos y con el otro. Nos divertimos haciendo videos, pero si estamos en un asado con amigos, somos muy tranquilos los dos. Está súper orgulloso de mi trabajo. No hay ego en nuestra relación, nos acompañamos en todo lo que hacemos”, cuenta Metilli.

En el plano profesional, Fernanda luce su talento en “Empieza con D, 7 letras” la obra de Juan José Campanella que protagoniza con Eduardo Blanco en el Politeama e integra el elenco de “Las chicas de la culpa” el espectáculo humorístico que se presenta en el Teatro El Nacional, junto a Connie Ballarini, Malena Guinzburg y Natalia Carulias.

Fotos: F.De Bártolo/PerFil.

Texto: Gaby Balzaretti.