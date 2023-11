La historia de amor entre Iván de Pineda y Luz Barrantes sigue creciendo con el paso del tiempo. La pareja se conoció con tan solo 12 años en la escuela privada San Miguel, donde ambos eran estudiantes. Juntos, compartieron una larga amistad hasta el enamoramiento. Tras su ruptura con Juana Viale, luego de un corto noviazgo, el modelo se puso en pareja con su querida amiga, en el año 2000, quien lo apoyó incondicionalmente. A pesar de estar hace más de 20 años de novios, no fue hasta el 2018 que Iván de Pineda y Luz Barrantes comenzaron a convivir juntos.

Luego de 24 años de amor, Iván de Pineda y Luz Barrantes optaron por no casarse. Este dato llamó la atención de diversos usuarios de las redes sociales debido al extenso período que llevan juntos. En una entrevista con Florencia Peña , el conductor reiteró su negativa a casarse y reveló detalles de su relación: “Pasa que invitaría a todos los que me invitaron a su casamiento y también tengo muchos amigos. Estamos pensando en festejar por los años que pasaron y no por los que se vienen, que nunca sabés”.

“El compromiso ya está asumido y tomado. Cada una de las decisiones que se toman son importantes para nosotros. Está buenísimo. Yo me tomo las cosas con responsabilidad. Hemos generado un tipo de relación bastante especial, que quizás muchos no entienden, pero bueno... Cuando uno ha basado la relación en la distancia, las cosas no son iguales”, detalló el modelo.

Asimismo, Iván de Pineda manifestó su preocupación por la cantidad de personas que podrían asistir a la boda: "Además, en veintidós años de convivencia, tendría que invitar a todos los que me invitaron a sus casamientos”. Tras sus declaraciones, el presentador cerró con una tierna declaración de amor hacia Luz Barrantes:

“No me casé todavía. Hace casi 22 años que estoy en pareja, más del 50 por ciento de mi vida. Después de una vida tan ecléctica, con tantos viajes, es muy importante tener cotidianidad y sobre todo encontrar a una persona que me haya acompañado de una tan buena e increíble manera durante tantos años. Había veces que no nos veíamos durante 40 días, así que la pandemia nos permitió estar juntos todo el tiempo que no pudimos antes”, aseguró Iván de Pineda.

