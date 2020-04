La declaración de Malena Narvay: "Yo necesito perdonar"

Desde su cuenta oficial de Instagram, Malena Narvay (22) mantuvo un "ping pong" de preguntas y respuestas con sus followers en la que hizo referencia al amor. Hace algunas semanas se conoció la información del quiebre de su relación con Julián Serrano (26) y en esta oportunidad habló del perdón y el arrepentimiento.

"Yo necesito perdonar para poder estar en paz conmigo misma. Eso no significa seguir soportando (ojo), es simplemente perdonar para no dar espacio al rencor o resentimiento ni a ninguna sensación que me aferre al dolor del pasado. Me dura poco el enojo con los demás y es que a veces ni lo valen. Prefiero llenarme de otros sentimientos que me hagan bien", contestó la joven cuando le preguntaron acerca del perdón.

Luego, sobre el arrepentimiento dijo: "¿Por qué arrepentirse de haber sentido? Siempre me pareció tonto. Lo peor que nos puede pasar es no sentir nada. ¿Sintiendo nos podemos equivocar? Si, obvio pero arrepentir nunca porque sentir es vivir. Nada peor que ponerse un escudo permanente ante los sentimientos y dejar la vida pasar por tenerles miedo...".