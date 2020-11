Mandy Moore dejó ver su pancita de embarazada en un elegante vestido negro

Mandy Moore atraviesa uno de los momentos más felices de su vida luego de confirmar que espera a su primer hijo junto al músico Taylor Goldsmith.

La actriz de This is us había confirmado la noticia de su embarazo a fines de septiembre pero fue este fin de semana donde pudimos ver cómo fue creciendo su pancita en todo este tiempo.

La intérprete se hizo presente en los premios People's Choice Award, donde subió al escenario para recibir el galardón a Actriz de televisión dramática. "Taylor, estoy muy emocionado de traer a este bebé al mundo contigo", comentó Mandy agradeciendo a su esposo y luciendo espectacular en un vestido negro de mangas largas de Brandon Maxwell, que dejaba ver su incipiente embarazo.

Tras la presentación, Moore subió a sus redes imágenes de cómo preparó el look para la velada y agradeció el apoyo en este momento tan especial. "Primera entrega de premios del bebé. Gracias a TODOS los que votaron y me permitieron el honor de aceptar un premio @peopleschoice. También mucha gratitud a la gente que dirige el espectáculo por permitirnos participar y celebrar la noche de una manera tan segura y sin estrés (pruebas COVID de antemano, controles de temperatura, esperar en nuestros autos hasta que llegó el momento de entrar)", escribió la también cantante.