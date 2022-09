Manu Ginóbili hizo historia al ingresar en el prestigioso Salón de la Fama del básquetbol, que está ubicado en la ciudad de Springfield, al sur del estado de Massachusetts (Estados Unidos). El bahiense se convirtió en el primer argentino en ganarse un lugar en el mítico Salón, en una ceremonia que contó con todos los detalles para ser una noche legendaria. Manu estuvo acompañado por su esposa, Mary Oroño, sus hijos Dante, Nicola y Luca, y su hermano Leandro.

Manu Ginóbili ingresó al Salón de la Fama y cautivó con un emotivo discurso

"Gran noche" escribió Ginóbili en sus redes sociales, junto a una serie de fotos de la emotiva celebración.

El Salón de la Fama del basquetbol, es el máximo lugar al que un jugador de este deporte puede llegar. Ahora, Emanuel David Ginóbili es parte de la leyenda del básquet al igual que Michael Jordan, Kobe Bryant, Magic Johnson, entre otros.

En su discurso, el bahiense resaltó los valores colectivos por sobre los individuales, reconoció a cada uno de los equipos de los que formó parte, y se emocionó agradeciéndole a su entrenador en los Spurs, Gregg Pepovich.

Luego de dedicarle unas sentidas palabras a la Generación Dorada, Manu pidió hablar unos minutos en español. Con la voz quebrada, el basquetbolista se dirigió a sus más íntimos y expresó: "Sepo y Lea (sus hermanos), gracias por aclarar mi camino, gracias por la inspiración. Me empujaron de chiquitos porque yo quería ser igual que ustedes. Papá, cómo me hubiese gustado que estuvieras acá, que pudieras entender lo que está pasando. Mi primer fiel y más grande seguidor. Te extraño mucho, viejito... Mamá, sé que estas mirando. Me llevó tener tres hijos varones para entender los sacrificios que hiciste por nosotros. Gracias por el amor, la libertad de elegir, gracias".

