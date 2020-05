Manuela Pal y su hija, en la intimidad de su casa en cuarentena

Dice que durante la cuarentena hizo de todo junto a su hija Amparo (4), ya que la pequeña que tuvo con Gonzalo Díaz Servidio (42) heredó su hiperactividad e intensidad. “No hemos parado en estos días. La estamos sobrellevando bastante bien en el aislamiento social, obligatorio y preventivo ya que nos agarró creativas. Estamos cocinando mucho con Amparo: varias veces hicimos budín de banana, cookies de limón y de vainilla, y un brownie para una de sus hermanas que cumplió años en cuarentena. ‘Gonza’ es divorciado y padre de dos nenas, fruto de una relación anterior, y cuando a las chicas les toca estar con el papá se quedan con nosotros… También hicimos muebles para los cuartos y una bodega para nuestros vinos”, cuenta Manuela Pal (35) desde su casa en Florida.“A ella le encanta la ropa. Y ya estamos teniendo discusiones porque quiere decidir qué se pone y qué no. Tiene mucho carácter, en eso sale a la madre…¡Ja ja! A su vez, es graciosa, simpática y muy lúdica… Habla re bien pero capaz dice ‘pipopópamo’ en vez de hipopótamo y yo me las anoto para no olvidarme después porque me causan mucha gracia. Tengo un cuadernito que me regaló mi mamá (Graciela Pal), donde ella le anotó las canciones que le cantaba cuando era bebé. Es como un diario. Esas cosas después te las olvidás, así que me pareció muy bueno anotarlas… Mantenernos activas hace que todo este momento de incertidumbre por el coronavirus pase rápido. Y así podamos volver pronto al trabajo y a la normalidad de abrazar a nuestros familiares”, agrega la actriz sobre la pequeña, que tiene clases virtuales una vez por semana de media hora. “Le gusta charlar con su maestra y sus amigos del jardín… El otro día jugaron a la lotería de colores, está muy conectada con su grupo del colegio. También ama hacer videollamadas con mi mamá. Hablan todos los días, y hasta dos veces por día. Ayer jugaron a la búsqueda del tesoro y a que cocinaban juntas.Tienen una conexión hermosa: cuando se ven cantan y bailan. Antes de la cuarentena, mi mamá le hacía el show de ‘Cabaret’ (la actriz era parte del elenco en el teatro Liceo) acá en el living y ella aprendió los pasos rapidísimo. Incluso en su momento quiso ir a verla al teatro a un ensayo, aunque no era un show para niños. Amparo se relaciona con ese mismo amor con sus seis abuelos ya que mi mamá está casada con Eduardo y mi papá Mario está casado con Elsa, y también están mis suegros, Ana y Carlitos. Amparo tiene un vínculo hermoso con todos ellos: los ama y extraña. A mi papá le llevamos las compras y ella siempre le hace un dibujito y regalito para que no se olvide de ella… dice eso… ¡Ja ja!Y mis papás jamás se olvidarían: es su gran pasión por ser su primera nieta”, asevera Manuela mientras a pocos metros su hija muestra sus dotes acrobáticas. “Desde el año pasado cuando fuimos a Punta Cana, Amparo se enamoró de la acrobacia. En el hotel donde paramos había actividades de artistas del Cirque Du Soleil, ahí empezó a hacer malabares y le encantó. ‘Gonza’ tiene en el garaje una suerte de gimnasio, donde en una de las barras le colgó un trapecio y ella se la pasa haciendo piruetas cuando lo acompaña al padre a entrenar. Es muy feliz haciéndolo, justamente este año la iba a anotar en una escuela de acrobacia pero con toda esta situación de pandemia no se pudo. De todos modos, como es algo que le gusta mucho, empezará esas clases pendientes apenas se pueda”, destaca.

Hace una pausa y concluye: “A Amparo le encanta todo lo que sea artístico, el año pasado hizo comedia musical, de vez en cuando se pone su tutú y tira pasos, le gusta cantar, bailar, inventar canciones y que la graben diciendo: ‘Hola amigos, bienvenidos a mi canal’. En este momento, sueña con ser youtuber. Se perfila bastante como artista, igualmente yo quiero que ella juegue y realice lo que la haga feliz sin imposiciones, como pasó conmigo y mi mamá. Le gusta mucho acompañarme al teatro y verme actuar. Actuamos juntas, ella dice que quiere ser artista, que es actriz. De hecho, llora y se mira en el espejo. Es muy exagerada… ¡Ja ja!Siento que me gustaría que siga mis pasos, pero si me pudiera meter en su cabeza, haría que no. Esta carrera es difícil, es dura, llegan pocos. Pero, evidentemente, sería un orgullo grande”.

Producción y estilismo: Sol MIranda

Fotos Federico De Bártolo