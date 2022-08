Mar Tarrés reaccionó al comentario repudiable de Alberto Cormillot: "Pensamiento dinosaurezco"

El martes 23 de agosto, Alberto Cormillot se sentó en el living del programa que conduce Florencia Peña y allí dio un ejemplo completamente repudiable sobre el trato que reciben las mujeres con sobrepeso que trabajan en una oficina por parte de sus compañeros varones y estallaron las reacciones en las redes, entre ellas la de Mar Tarrés.

Como era de esperarse, Mar Tarrés expresó su indignación en su cuenta oficial de Instagram: "Basta de creencias retrógradas de que las mujeres gordas no podemos gustar y que para ser amadas y aceptadas tenemos que 'encajar' en un estereotipo de belleza. Con todo mi respeto a Cormillot, pero así como nos enseño muchas cosas, hoy me toca a mí como activista enseñarle a él que el amor y el sexo que merecemos tener no se miden en una balanza".

"Todos tenemos derecho sin importar el cuerpo que habitemos a disfrutar del amor y del sexo. Por culpa de este pensamiento dinosaurezco millones de mujeres tienen vergüenza de quitarse la ropa frente a un hombre y de disfrutar de su cuerpo. No las traumen más por favor, dejen ser felices a las personas gordas, porque antes de gordos somos personas y tenemos los mismos derechos que las personas flacas", manifestó la empresaria.

Con respecto a cómo vive las relaciones amorosas, Mar aseguró: "Aquí la 'gordita de la oficina' levanto una baldosa y me sale un Chongo. Así como me ven rompí muchas sillas pero también muchos corazónes".

El inaceptable comentario de Alberto Cormillot

"El ejemplo que yo doy es el de la 'gordita de la oficina', si sos una chica que pesa 120 o 130 kilos en la oficina, muy posiblemente tus amigos, si te ponen la mano encima, te la ponen como un buen compañero. Si vos bajas 30 o 40 kilos ya dejan de ponerte la mano encima como un buen compañero y te ponen la mano encima con otra intención ¿no?. Eso puede parecer una discriminación, pero es así", expresó Cormillot.

Lo más curioso fue que ni Florencia Peña, ni Diego Ramos cuestionaran el discurso que Cormillot expresó. Ambos son defensores de la libertad en todas sus formas, pero al escuchar ese ejemplo que planteó el médico no cuestionaron el mensaje que se estaba transmitiendo.