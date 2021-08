Mar Tarrés se define como activista body positive, y en cada publicación que hace en redes sociales, como así también en los programas de televisión que concurre, lucha por visibilizar un problema que tiene casi el 55% de la población.

Luego de su paso por el ciclo A la tarde, la ex participante de La Academia se molestó con las panelistas del programa de Karina Mazzocco por los comentarios gordofóbicos que escuchó. Una vez que se retiró de los estudios, la modelo compartió un video en Instagram muy indignada por lo que vivió en el programa de América.

Mar Tarrés indignada por los cuestionarios gordofóbicos en el programa de Karina Mazzocco

“Hola, indignada estoy. Acabo de salir del programa de Karina, ya a esta altura haciendo cuestionarios gordofóbicos cansa... Un periodista tiene que instruirse antes de hablar del tema" comenzó diciendo la empresaria. "La primera pregunta que me molestó mucho y que es triste hacerla en televisión fue '¿vos te sentís cómoda con tu cuerpo?'" dijo la modelo, en referencia a lo que más la angustió por su paso por el programa.

"Uno no va por la vida preguntándole a la gente si sienten cómodos con su cuerpo, con su mujer, con su sexualidad, eso no suma porque ven que están viendo que soy gorda” continuó Mar, y remarcó que la gordura no es sinónimo de enfermedad. "Seguir insistiendo con que las personas gordas están enfermas... Hay nuevos conceptos a nivel mundial y médicos donde van a entender que ser gordo es un tipo de metabolismo. Nosotros nos pasamos toda la vida haciendo dietas y no logramos bajar de peso" expresó Tarrés.

"Hay muchos privilegios de ser flacos que los gordos en este mundo no los tenemos, desde conseguir ropa que te entre, quedar en un trabajo, entrar en un asiento. Nadie quiere ser gordo pero es lo que me tocó ser entonces me acepto, así como soy porque llevo 34 años luchando para bajar de peso; subo, bajo, subo, hago efecto rebote. Un día, decidí aceptarme así”, cerró muy molesta la influencer.

Días atrás, la modelo compartió una publicación en Instagram con motivo del cumpleaños de su papá y recordó las burlas que recibió durante su infancia.

“Los activistas no buscamos normalizar la gordura si no a la gente gorda. Lo anormal es que tengamos que pasar nuestras vidas buscando ser aceptados, incluidos social y laboralmente. Anormal es que tengamos que vivir dando explicaciones de nuestro cuerpo y nuestra salud e intentando convencer a todo el mundo que si queremos ser delgados y que no somos gordos por elección. Anormal es no conseguir ropa en nuestro talle, no tener baños de nuestros tamaños, asientos de aviones , restaurantes, colectivos etc” , reflexionó Mar Tarrés, y agregó: “Nosotros los gordos somos personas “normales” no querer normalizar la gordura es no querer normalizarnos, es no querer visibilizarnos. Somos reales existimos , somos casi 55% de la población. Ser gordo es FACTOR DE RIESGO DE OTRAS ENFERMEDADES GRAVES!".

