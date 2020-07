Marcela Kloosterboer habló de su relación con Mariano Martínez y reveló un detalle desconocido

Marcela Kloosterboer tuvo algunos romances mediáticos que, en su momento, se convirtieron en tapa de las principales revistas. Durante el furor de Son amores, la ficción de El Trece que fue un éxito a inicios de los 2000, la bella actriz fue pareja de Mariano Martínez.

En ese entonces su mejor amiga, Agustina Cherri, también estaba en pareja con Nico Cabré, otro de los personajes de la tira. “Éramos muy chicos, tendríamos 19 años y ellos 23 y estaban en la cresta de la ola y no era fácil estar con los galancitos del momento”, dijo sobre esa etapa.

Luego, Marcela rompió el mito y habló de cómo eran en la intimidad. “Ellos salían a bailar y era un quilombo. Por ahí después salía algo en la prensa... Tal vez yo estaba comiendo con Mariano y le decían algo adelante mío. Quieras o no pasaron 15 años y eran otras épocas, y era otro el respeto de mujer a mujer. Hoy hay mucho más respeto y creo que si estás sentada con tu pareja comiendo no creo que ninguna mujer le vaya a decir nada. Y sino las mujeres empoderadas las pondremos en su lugar”, dijo en el ciclo radial Agarrate Catalina de La Once Diez.