El escándalo que involucra a Martín Insaurralde y Sofía Clérici trajo consigo algunos nombres que tienen relación directa con el mundo del espectáculo. El referente político fue vinculado sentimentalmente con Luciana Salazar. La modelo salió a desmentirlo, pero Yanina Latorre salió arremetió contra ella en su programa radial.

"Insaurralde habría tenido un encuentro con Luciana Salazar, este rumor le llegó primero a Sofía Clerici y luego a Jésica Cirio. Después si pasó o no pasó, que lo aclaren ellos", fue la noticia que dio Pampito en "Intrusos". "Dejen de ensuciar gente. Nada que ver. Por favor, sáquenme de esta situación. Lo vi dos veces en mi vida, en el cumple de su hija y en una fiesta que me invitó Jésica", fue el mensaje que le mandó la modelo a Guido Záffora.

Yanina Latorre arremetió contra Luciana Salazar tras ser vinculada con Martín Insaurralde

A la panelista de LAM poco le importó el posteo de la modelo y salió a cruzarla en su programa radial. "¿De qué vive Luciana Salazar? Vamos a hablar claro porque yo ya estoy podrida. Divina, Luchi, ¿de qué trabaja? Está todo el día llorando en Twitter porque Redrado nunca más le pasó la cuota alimentaria, de una nena que no es la hija de él", dijo tajante la periodista.

"No sabía que por ponerle la p... en la c... a una mina, tenés toda la vida que mantener al hijo, no sé. Ella en una época subía tuits políticos a mansalva y después en el piso del 'Bailando' no tenía manera de sostenerlo", expreso Yanina Latorre sobre Luciana Salazar.

