Marcela Tinayre reveló que tuvo Coronavirus en Estados Unidos y cómo lo sufrió

Conmovidos por el fallecimiento de Mauro Viale debido a complicaciones por su contagio de Coronavirus, en "Los Ángeles a la Mañana" lo recordaron con testimonios de amigos, colegas y personas que lo han conocido en vida y sobre el final del programa, Ángel de Brito tuvo mediante una video llamada a Marcela Tinayre quien recordó al periodista que marcó una época y además reconoció que ella tuvo Covid-19 y contó cómo lo padeció y lo mal que la dejó psicológicamente.

"Yo tuve Coronavirus en Estados Unidos y la verdad es que no podía levantarme, sentía que mi cuerpo pesaba toneladas, es un virus terrible y que además genera mucho miedo. A mi me pegó fuerte pero gracias a Dios no pasó a mayores y tuve que transitar la enfermedad con mucho dolor de cuerpo y realmente muy asustada. Un médico me seguía todos los días", comenzó contando.

"Una vez que me recuperé el médico me dijo que ya no contagiaba que había vencido al virus pero me tenía que curar de acá de la cabeza porque aún sentía pánico. Y es muy importante ese acompañamiento y poder vencer al miedo también porque uno queda muy mal psicológicamente. Después pude vacunarme allá. Todo esto pasó en enero. Ya estoy vacunada pero sigo cuidándome como lo hago desde el primer día", cerró.

La angustia de Mirtha Legrand tras la muerte de Mauro Viale por Coronavirus

Mirtha Legrand le dedicó unas sentidas palabras a la familia de Mauro Viale tras su fallecimiento. La abuela de Juana y Nacho Viale se mostró conmovida por la noticia que generó dolor en el país.

"Estoy impresionada por la partida de Mauro Viale, periodista admirable por su personalidad. Le hago llegar al querido Jony y a toda su familia mis sentidas condolencias junto con un fuerte abrazo", expresó la conductora.

Luego, Pía Shaw continuó leyendo las palabras de la diva de los almuerzos: "Lo veía algunas veces y siempre aterrado por la pandemia. Que descanse en paz".

Desde los Ángeles de la Mañana dieron a conocer el sentido mensaje que la estrella televisiva dejó a la panelista de la emisión del Trece tras la muerte del reconocido periodista por Coronavirus.

FL