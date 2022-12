Marcelo Polino aprovechó la ausencia de Yanina Latorre en LAM para visitar el piso del ciclo y romper el silencio sobre la salida de la angelita de su programa de radio en Mitre, Polino Auténtico. El periodista ante las incesantes preguntas de Ángel De Brito, calificó a la ruba como una mentirosa.

“¿La echaste a Yanina Latorre? Ella estaba convencida de que la echaste vos”, preguntó sin filtro el conductor de LAM. Tras esto, Marcelo respondió: “La realidad es que ahora lo cuento como gracioso, pero fue feo todo lo que mintió y todo lo que inventó porque dijo que yo había pedido a la radio que la echaran”, partió señalando. “Yo me estaba yendo a Chile por cinco meses y qué mejor que tenerla a Yanina que era la que conducía el programa siempre”, continuó.

Marcelo desmintió a Yanina Latorre.

Marcelo Polino aseguró que las autoridades de la radio le dijeron que Yanina se había tomado mucho tiempo en invierno y algunos días de verano, y que cuando alguien se ausenta, la emisora debe pagar un reemplazo. “Entonces, se había generado una suma que no se podía sostener. Me dijeron que la radio había decidido apartarla. Es una decisión de la radio que yo acompañé porque ella no había aparecido más. Pero ya está, yo no voy a hacer lo que hizo ella de hablar mal sin que esté presente”, enfatizó tajantemente.

En esta misma línea, Ángel De Brito intervino y le consultó si había intentado hablar con Yanina Latorre, a lo que Marcelo Polino contundentemente dijo que él se encontraba muy molesto porque la angelita había dicho en los medios que había sido el culpable de su salida de radio Mitre.

Yanina Latorre.

“A mí lo que me molestó es que dijo que yo la había hecho echar y nombró a un directivo de la radio. Entonces yo viajé a la Argentina porque quería hablar con los directivos de la radio. Les pregunté: '¿Esto pasó?' 'No, eso es mentira', me dijeron. Y ahí quedó todo. Yo no tengo ni malos recuerdos, trabajamos súper bien, tengo aprecio por su familia. Pero ella, en vez de decir 'mirá, me equivoqué, me tomé de nuevo vacaciones, ¿no me das una mano?' Prefirió decir que yo la había querido hacer echar”, finalizó Marcelo Polino.