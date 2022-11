Marcelo Tinelli en Qatar: así es la exclusiva torre donde se hospeda con su hijo Lolo

Marcelo Tinelli confirmó semanas atrás, que iba a viajar a Qatar para el comienzo del Mundial. Este fin de semana, el conductor entonces se subió al avión junto a su hijo Lolo y algunos amigos, como su primo El Tirri y Fede Hoppe entre otros.

Desde que llegaron, el ex de Guillermina Valdés comparte en sus redes imágenes y videos de cada actividad que realizan y cuentan dónde se encuentran. Fue así, que mostró dónde se están hospedando e incluso, en qué gimnasio entrenan.

"Lolo en nuestro edificio", escribió Marcelo Tinelli junto a una foto de su hijo en la puerta de Darwish Tower.

Según la web oficial de Darwish Holding, esta torre encarna la vida de lujo en Doha. "Con una inversión financiera de más de 400 millones de dólares y la participación de expertos consultores, ingenieros y contratistas internacionales, este rascacielos de última generación integra tecnología innovadora y es respetuoso con el medio ambiente", describen.

Darwish Tower / Foto: Web.

Por su parte, en la empresa contratista MAN Enterprise Qatar, señalan que es un edificio de 134 metros sobre el nivel del suelo, donde alberga 27 plantas residenciales con más de 160 departamentos. Cuenta con dos plantas técnicas, un club de salud en la planta 28 y una pileta en la 29. También incluye oficinas administrativas en la planta baja y tres niveles de sótanos para estacionamiento y servicios.

Marcelo Tinelli también enseñó el edificio a través de un video donde se mostraba camino al gimnasio del hotel Mövenpick. Luego se mostró junto a su primo El Tirri entrenando.

Evidentemente, el conductor está disfrutando a pleno de su estadía en Qatar. El triunfo de Argentina en el próximo partido, sumará varios puntos para terminar de hacer un viaje inolvidable para él y sus amigos.

Así confirmó Marcelo Tinelli su viaje a Qatar

El 22 de octubre, Marcelo Tinelli habló de su viaje a Qatar y lo hizo con una introducción muy mundialista: "¡Qué manija estoy con el Mundial lpm! ¡Qué ansiedad me agarró! ¡Vamos Argentina!", comentó el periodista y empresario en su cuenta de Instagram.

"Hace días que me vienen preguntando, insistiendo por lo mismo. La verdad que, es una pregunta que todavía no tenía respuesta y hoy sí la tiene. Hoy sí lo voy a decir. Tanto que me lo han preguntado, que llegó el día de responderlo, así que voy a contestar eso que tanto quieren saber", expresó Marcelo Tinelli.

Sin más preámbulos, Marcelo Tinelli compartió una nueva historia con stickers mundialistas donde dio la tan esperada respuesta: "La pregunta que me vienen haciendo muchos hace días, es, si voy a estar en el Mundial de Qatar. Venía pensando, pero bueno, les quiero decir que voy a ir al Mundial de Qatar", comentó el presentador.