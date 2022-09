De Soledad Aquino a Guillermina Valdés: cómo fueron las historias de amor de Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli se convirtió en uno de los conductores de televisión más queridos y admirados por todos y, en paralelo a ello, tuvo grandes historias de amor que le dejaron una marca en su vida.



Desde María Alejandra Garayalde, su primera novia, pasado por Soledad Aquino y llegando a Guillermina Valdés, hicimos un recorrido por todos los grandes amores de la figura de Canta Conmigo Ahora.

María Alejandra Garayalde, la primera novia de Marcelo Tinelli

María Alejandra Garayalde fue la primera novia de Marcelo Tinelli y la relación entre ellos duró 5 años. La antigua pareja de Tinelli sigue viviendo en Bolívar, ciudad donde también nació el conductor, y en la única entrevista que brindó declaró: "Estuve muy enamorada, creo que fue el amor de mi vida. Lo quiero mucho. Siempre deseo que sea muy feliz, me río mucho cuando hace payasadas en el programa y me veo muy reflejada en él, en la manera de ver la vida y tomarla con una sonrisa".

Maria Alejandra Garayalde, primera novia de Marcelo Tinelli

En 1981 ella se cruzó por primera vez con él: tenía 18 años y por ese entonces era común verla desfilando en algún evento o haciendo de promotora en exposiciones. “Fui reina de la Feria de las Naciones, reina de la Cerveza, del Trigo… reina de todo lo que te imagines”, dijo.

Soledad Aquino y Marcelo Tinelli, una historia de amor que terminó con dos hijas: Cande Tinelli y Micaela Tinelli

Después de dar sus primeros pasos como cadete en Radio Rivadavia donde además pudo hacer algunas notas para el programa de José María Muñoz, Marcelo Tinelli llegó a la televisión en 1983 de la mano de Juan Alberto Badía en Badía y Compañía. En ese programa que salía por el viejo Canal 13 (hoy eltrece), Marcelo Tinelli conoció a Soledad Aquino, con quien contrajo matrimonio en 1986.

En 1988 llegó al mundo Micaela Tinelli, la primera hija del matrimonio y en 1990, Candelaria. La separación entre el conductor de televisión y Soledad Aquino se produjo en 1990.

En ese entonces, Soledad Aquino era productora del ciclo televisivo de Badía. En 1988 llegó al mundo Micaela Tinelli, la primera hija del matrimonio y en 1990, Candelaria, la segunda.

La pareja atravesó la pérdida de un hijo, un hecho terrible cuyo dolor es inexplicable. "A los 24 años perdí mi primer hijo con Marcelo (Tinelli), Santiago… a los ocho meses y 20 días de embarazo. Estaba manejando y tuve un desprendimiento de placenta. Cuando me llevaron al sanatorio, ya había perdido cuatro unidades de sangre, que es muchísimo. Me desmayé, estuve un mes en terapia intensiva y mi hijo murió", contó Soledad Aquino en una entrevista que le brindó a Revista Hola.

La separación entre el conductor de televisión y Aquino se produjo en 1990. En ese entonces y mientras Marcelo crecía en popularidad hasta convertirse en el hombre más famoso del país, ella se alejó de los flashes y no se le volvió a conocer una pareja. Si bien nunca más se reencontró con Marcelo Tinelli desde el amor, mantienen una excelente relación.

Paula Robles, el segundo matrimonio de Marcelo Tinelli

Paula Robles es bailarina, nació el 29 de junio de 1967 y contrajo matrimonio con Marcelo Tinelli en 1997. Un año después, apenas el 16 de marzo de 1998 llegaría Francisco, el primer hijo de la pareja que se conoció en Ritmo de la Noche, programa en el que la bailarina formaba parte del staff "Las Tinellis".

El 21 de noviembre de 2002 nació Juana Tinelli, la segunda hija de la pareja. Finalmente en el 2009, Marcelo Tinelli y Paula Robles decidieron ponerle fin a su matrimonio aunque siempre mantuvieron una buena relación.

En agosto del 2002, en diálogo con Ángel de Brito al aire de LAM (América), Paula Robles habló de Marcelo y dijo "Es un buen ex. Es presente, con los chicos está muy presente, banca, tenés ayuda...”. “¿Fue fácil la separación?”, quiso saber De Brito. “¡Re!”, dijo ella y soltó una risa ante la duda de Ángel. “Para mí, el amor se transforma. No es amor de pareja pero sí es algo de que uno se sigue queriendo. Y somos los papás de los chicos, es inevitable para mi no quererlo. Es el papá de mis hijos”,

Guillermina Valdés, el último gran amor de Marcelo Tinelli

En el 2012 y en medio de un escándalo que lo tuvo en el foco de todos los flashes, Marcelo Tinelli confirmó su relación con Guillermina Valdés. En ese entonces, las miradas estuvieron puestas en él porque muchos veían como una "traición" que Tinelli se fijara en la ex esposa de Sebastián Ortega, con quien había tenido una relación profesional cercana. El verbo "Icardiar" sonaba fuerte en todas las notas de los portales de espectáculos.

En el 2021 Guillermina Valdés le brindó una entrevista a Jey Mammon y hablando de aquellas épocas, declaró “Yo no era la mujer de nadie, quizás si lo decía hace ocho años, decían ‘¿qué dice? No entiendo’. Pero hoy las mujeres estamos con todos los radares prendidos”.

Al poco tiempo de confirmarse el romance entre ambos, la pareja entró en una crisis y se distanció algún tiempo. Sin embargo, esa distancia duró poco y finalmente, la pareja apostó con todo a la relación, puso primera y el 18 de abril del 2014 llegó al mundo Lorenzo Tinelli. El pequeño se convirtió en el niño mimado de sus padres y de sus cuatro hermanos, quienes lo recibieron con abrazos, besos y mucha felicidad.

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli se convirtieron en una de las parejas "cool" del mundo del espectáculo; no solo eran bellos y cancheros, también eran vistos como "una pareja moderna" porque vivían en el mismo edificio de la avenida del Libertador pero en pisos diferentes, para preservar parte de la intimidad. Y si bien todo parecía ir viento en popa, una nueva crisis llegó en marzo de 2015. Mientras Guillermina buscaba reinsertarse en el mundo del espectáculo y ensayaba con Gastón Soffritti para el estreno de Sexo con extraños, el conductor le pidió que la acompañe a Europa, donde viajaba para ver los partidos de la Champions League.

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli

Los desencuentros entre la pareja hicieron que Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés pasaran por una etapa de distancia, pero esta vez las cosas habían cambiado, pues ya existía Lorenzo. En ese entonces, ambos aclararon que la separación era en buenos términos y que no había terceros ni terceras en discordia. Tiempo después, volvieron a encontrarse y el amor renació.

Por un tiempo considerable, la pareja vivió su amor sin interferencias. Ella estaba enfocada en Valdez, su marca de calzados y él estaba metido de lleno en su trabajo como conductor de Bailando por un Sueño. Pero llegó la pandemia de Covid-19 y con ella la cuarentena. En ese contexto, la pareja vivió su anteúltima crisis.

Marcelo Tinelli y Lorenzo Tinelli

“Hola a todos quería contarles que con Guillermina, estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos, después de estos casi 8 años maravillosos que vivimos. Sentimos que es lo mejor para los dos, y compartiremos un hijo maravilloso y amado, que va a tener siempre a sus papás presentes. Mil gracias a todos por el amor infinito que nos dan en todo momento. Los quiero”, escribió el conductor de ShowMatch el 28 de junio de 2020 en su cuenta de Instagram. “Vamos a transitar este proceso, que es muy íntimo y personal, con mucho amor y respeto, como lo fue nuestra relación”, sentenció Guillermina Valdés.

La distancia duró dos meses, hasta que a mediados de agosto, Teleshow anticipó la reconciliación que el conductor confirmó poco tiempo después en diálogo con Jorge Rial para Intrusos.

La pareja se veía consolidad y compartían mucho de lo que sucedía en su día a día a través de las redes sociales. El conductor volvió a la pantalla con La Academia en ShowMatch y sumó a la empresaria como jurado. En su momento, la modelo se sumó como un reemplazo ocasional de Ángel de Brito pero se terminó quedando como staff titular en el certamen. El vínculo de la pareja frente a la cámara se convirtieron en los momentos favoritos del programa que terminó el 10 de diciembre del 2021.

Finalmente, en mayo del 2022 Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés se separaron después de nueve años de relación.

