Marcelo Tinelli publicó una foto abrazado a Paula Robles

Marcelo Tinelli y Paula Robles mantienen una muy buena relación desde que se separaron.

Sin embargo, desde que el conductor ya no está en pareja con Guillermina Valdés, comenzaron a mostrarse más en público.

Por ejemplo, ambos acompañan siempre a su hija Juanita Tinelli cuando participa de algún desfile de moda.

Marcelo Tinelli, Juanita Tinelli y Paula Robles.

En esta oportunidad, Marcelo Tinelli publicó una imagen de hace varios años abrazado a su ex en unas vacaciones.

Previamente había subido a sus Historias de Instagram dos fotos con su otro hijo en común, Francisco Tinelli, en ese mismo lugar.

"Otra foto del recuerdo con Francisco", escribió el conductor. Y aclaró que eran en St. Barths.

Junto a la imagen con Paula Robles, Marcelo Tinelli señaló: "Y en esta éramos muy pendejos", y sumó un corazón.

Es así entonces, que el empresario dejó en claro que la relación con su ex continúa siendo de las mejores y no tiene ningún problema en demostrarle su cariño públicamente.

Paula Robles sobre Marcelo Tinelli

En agosto, Paula Robles abrió su corazón en LAM y habló en exclusiva con Ángel de Brito. Emocionada por las imágenes que le pasaron en el tape sobre su pasó por el Bailando, la expareja de Marcelo Tinelli, habló sin filtro sobre cómo es su relación con sus hijos Fran y Juana Tinelli y de paso, contó qué siente hoy por el presentador.

La bailarina aclaró que, pese a su reconocimiento en los medios, por su talento, por haber sido pareja de Tinelli y de sus hijos famosos, no daba notas con los medios, porque no tenía mucho para contar: “El día que tenga algo para decir iba a dar natas, como por ejemplo hoy, que estoy aquí (LAM). Si no, no tenía sentido”.

Sobre cómo es la relación con sus dos hijos, Paula Robles remarcó que es muy buena. Se considera que es una madre de hablar mucho, no se considera una madre dura. Quién pone más límites es Marcelo Tinelli, confesó Con relación a la mudanza de Juana Tinelli a Francia, la bailarina contó que eso la tiene muy feliz. “Ella tiene todo para irse, crecer. ¡No sé si se va a ir a vivir!”.

Ángel de Brito fue a la pregunta hueso y le consultó a Paula Robles si ella y Marcelo Tinelli van a volver a ser pareja: “¡La pregunta! (Risas) Se dio un poco el tema, mis viejos están un poco grandes, entonces Fran le dijo que estaban muy débiles y fue un encuentro muy hermoso y estuvo buenísimo”, comentó la ex de Tinelli, sin aclarar la respuesta.

Paula remarcó que Marcelo es un buen “ex”, dado que se hace presente, con sus hijos está muy presente, ayuda, da soporte, comentó la mamá de Fran Tinelli y Juanita Tinelli.