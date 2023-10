Melody Luz se hizo presente en la pista más famosa del país para brindarle su apoyo incondicional a Charlotte Caniggia durante su presentación de reggaetón en el Bailando 2023. Fue allí que Marcelo Tinelli al verla le hizo una propuesta muy especial.

Cabe recordar que Melody Luz debutó en el certamen de baile como partener de Cucho Parisi en el Bailando Por Un Sueño del 2021. En aquella época se destacó no solo por su talento sino también por su carácter a la hora de defender su trabajo.

La propuesta de Marcelo Tinelli a Melody Luz

"¿No le gustaría estar acá, usted es bailarina?", lanzó sin filtro y con seguridad Marcelo Tinelli mirando a Melody Luz. Sin titubear y demostrando su confianza en sí misma, la artista respondió: "Sí, tenemos que hablar".

"Lo que me pareció raro es que su marido se fue", remarcó Marcelo Tinelli haciendo referencia al viaje de Alex Caniggia para ingresar a la casa de Gran Hermano Vip en España. "Lo que pasa es que yo acá tengo mi familia que me ayuda mucho", sostuvo Melody Luz dejando en evidencia que fue una decisión que tomaron en conjunto y que no está sola.