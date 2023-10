Melody Luz confesó que Claudio Paul Caniggia conoció a su nieta sin la presencia de Alex Caniggia

Hace varios años que la familia caniggia protagoniza varias internas, y recientemente se intensificaron y se hicieron más mediáticas con la participación de Charlotte Caniggia en el Bailando 2023. Además, recientemente Alex Caniggia criticó a su madre, Mariana Nannis, por echarlo de su departamento antes de que naciera su bebé.

Ahora, mientras "El Emperador" se encuentra en España participando de Gran Hermano VIP, Melody Luz se quedó en Argentina cuidando de su hija Venezia mientras lo apoya a la distancia.

Imagen reciente de Alex Caniggia.

Aunque intenta mantener una vida con bajo perfil, la bailarina participó como invitada del nuevo programa de Pampito y Guido Záffora, "Estamos Okey", y sorprendió al contar la actitud que tuvo mientras su pareja se encuentra aislado.

Dejando de lado los conflictos familiares, Melody Luz reveló que Claudio Paul Caniggia conoció a su nieta: "Esta semana la conoció Claudio. Prefiero guardarme los detalles porque Alex no lo sabe", y agregó: "Se dio la oportunidad, y bueno, él es el abuelo. Fue un momento muy emocionante”.

Melody Luz dio detalles del encuentro que tuvo con Claudio Paul Caniggia

En el programa de América TV, la bailarina detalló: "Fue en un barcito, una merienda. Le hizo upa y yo tampoco lo conocía a él, pero noté en su cara una felicidad hermosa", y sumó que el exfutbolista también tuvo buena onda con él: "Yo fui con cero expectativa. A mí me importaba que la conozca a ella, porque por ahí no querían hablarme o saber más de mí, pero lo sentí muy lindo el encuentro. Fue muy sanador. Él es el abuelo. No puedo prohibirle y esperar que venga porque crecen muy rápido”.

Por último, los conductores le preguntaron a Melody Luz si dejaría que Maniana Nannis también conociera a Venezia: "Ojalá que sí, es su nieta... qué la pueda conocer y compartan cosas".

J.C.C