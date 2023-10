Alex Caniggia se encuentra en estos momentos participando del reality Gran Hermano Vip en España. Para poder ser parte de esta gran oportunidad, tuvo que despedirse de su pareja, Melody Luz y su hija Venezia, que nació el pasado mes de julio, por lo que fue muy difícil dejarlas en el país.

En los últimos días nació un fuerte rumor de un acercamiento del mediático con una compañera del programa, Belén Roca. Las alarmas estallaron en relación a cómo reaccionaría la bailarina y madre de su hija, que lo están esperando hasta que finalicé sus planes en el hemisferio norte.

Alex Caniggia y Melody Luz

A raíz de esto, Fabián Esperón, representante de Alex, se vio a obligado a defenderlo de las especulaciones: “Fue muy difícil para él irse a España en este momento de su vida. Uno de los motivos del final de su programa en el El Trece fue esto, por un tema de confidencialidad no se podía decir hasta que lo anunciara la gente de Telecinco y ahora te lo estoy contando”, empezó diciendo, en diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live.

Luego, el manager explicó que fue Melody, quien le insistió a Caniggia para que formará parte de GH: “Se aman y están enamorados, es una oportunidad muy importante y decidieron que sí, se habló muchísimo y yo me reuní muchísimo con ellos. Lo decidieron felices y espero que valga el esfuerzo que está haciendo”, contó.

En relación a las contundentes imágenes que aparecieron en las redes, Fabián expresó: “Lo que pasa que adentro, es Gran Hermano. Ninguno se muestra tal cual es, las cosas que se hacen en Gran Hermano son para permanecer. Yo no creo nada de lo que pase ahí, la gente está actuando”, opinó.

Finalmente, Fabián Esperón, dejó en claro que Alex Caniggia y Melody Luz están muy enamorados del otro y que al conocerlos no existe la posibilidad que el exconductor se interese en otra persona o suceda algo: “Entre Alex y Belén no se vio nada porque no pasó nada, son situaciones que están pasando, pero ambos sabiendo que no hay nada. Además, no recibí ninguna queja de Melody, ella está feliz y lo extraña mucho”, cerró.

