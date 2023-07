Wanda Nara rompió el silencio el día de ayer 17 de julio, tras varios días de incertidumbre y mucho hermetismo en su familia por su salud, ya que, la semana pasada trascendió que la empresaria ingresó a la clínica Los Arcos y decidió internarse para realizarse estudios más exhaustivos, luego de que algunos dieran mal y que sintiera varias molestias.

Desde su cuenta de Instagram, la conductora de MasterChef escribió un extenso descargo, sobre las declaraciones de Jorge Lanata, quién aseguró que Wanda padece leucemia: ’'El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien’’, comenzó su posteo.

La publicación de Wanda Nara

Luego, la hermana de Zaira Nara hizo hincapié en el cuidado que tiene con sus hijos: ‘’Como toda mamá, intenté ocultarles a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo, porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía’’.

Marcelo Tinelli contó cómo Valentino López se enteró del diagnóstico de su madre, Wanda Nara

Sobre este contexto, Marcelo Tinelli estuvo en ‘’A la tarde’’ y reveló cómo fue el momento en que Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara se enteró sobre la enfermedad de su madre.

Tinelli contó que el primogénito de Wanda le habría consultado primero a Zaira Nara, quien se encontraba en Ibiza, que era lo que realmente sucedía, sin embargo, el adolescente escuchó: ‘’Fue y les preguntó: "mamá, ¿tiene tal cosa?" Esas cosas me matan. Porque que un hijo se entere", expresó el conductor, muy sensibilizado.

Finalmente, Marcelo Tinelli hizo hincapié en cómo fue las charlas que tuvo con Wanda Nara en relación a su salud y a sus hijos: "Yo hablo directamente con ella, poco porque es un momento difícil. Desde el viernes le vengo escribiendo, mis hijas también, tengo chats que no voy a mostrar entre los hijos, la tía. Eso me dolió mucho, me pegó mucho, cuando un hijo te pregunta: ''¿Mamá tiene esto?''. Me partió el corazón", cerró conmocionado.

D.M