Marcos Ginocchio es el flamante ganador de "Gran Hermano 2022", lo que lo mantendrá en el podio del último en salir de la casa más famosa del país hasta el 2024 cuando empiece la nueva edición del reality de convivencia más famoso del país.

Sin embargo, ya pasaron 90 días desde que el último jugador salió de la casa y como no podía ser de otra forma, esta fecha sensibilizó a Marcos Ginocchio quien decidió recordar su paso por "Gran Hermano" con una emotiva publicación.

Marcos Ginocchio cuando se consagró ganador de "Gran Hermano 2022".

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Marcos compartió un video compilado de su paso por el reality y expresó: "3 meses desde que terminó la experiencia más linda. Y no puedo parar de agradecer todo el amor y el cariño que me hacen llegar".

Como si eso fuera poco, Marcos aprovechó la ocasión para transmitirle su cariño al público que lo sigue y lo consagró ganador: "Gracias por todo, los quiero mucho".

Valentina Ginocchio rompió el silencio sobre el supuesto romance de Marcos con Julieta Poggio

En "A La Tarde", le preguntaron a la hermana de Marcos sobre los rumores de romance con Juli Poggio: "¿Te gustaría verlos juntos? ¿Flasheaste con eso?". A lo que ella respondió: "No, nunca. Los veo como amigos, de hecho, pasé diez días adentro de la casa y vi lo amigos que son, todo lo que comparten juntos".

Finalmente, indagaron si existe el shippeo "Marculi", "No, no existe, pero no quiero opinar de esas cosas porque son de la vida de mi hermano y él está fuera de la casa", cerró Valentina sobre Marcos Ginocchio y Julieta Poggio.