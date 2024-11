En las últimas semanas, Jorge Lanata experimentó un cambio radical en su estado de salud, dejando atrás momentos críticos que preocupaban profundamente a su familia y seguidores. Luego de haber sufrido una isquemia intestinal que lo mantuvo en terapia intensiva con un pronóstico reservado, la salud del periodista presentó una mejoría inesperada y casi milagrosa. Fue su hija mayor, Bárbara Lanata, quien compartió los detalles de esta evolución.

En una entrevista con "Socios del espectáculo" Bárbara explicó que su papá alcanzó un estado de estabilidad suficiente para dar el siguiente paso en su recuperación: "Le van a poner un botón gástrico para poder trasladarlo, es algo que pidió el centro porque es necesario para su tratamiento. Es un milagro realmente después de todo lo que pasó", comentó emocionada. Según la hija del periodista, el traslado a la clínica de rehabilitación podría concretarse los próximos días.

La lenta pero constante recuperación de Lanata

El avance en la salud de Jorge Lanata resulta asombroso, especialmente considerando la gravedad de la situación inicial. Durante los primeros días de su internación, el periodista permaneció en estado crítico, y su familia pasó por momentos de profunda angustia. La evolución fue una montaña rusa, como lo describió Bárbara, con momentos de esperanza que a veces se veían interrumpidos por complicaciones.

Bárbara también compartió un detalle que sorprendió a todos: "Está despierto. Esta semana estuve enferma y no pude ir por un posible contagio. Hice videollamada, me preguntó si había tenido fiebre... habla poco, por momentos está ubicado y por momentos no, pero avanza bien". Sus palabras reflejan la mezcla de emociones que acompaña la recuperación de su padre. A pesar de que la comunicación con él es limitada y presenta altibajos, el hecho de que Lanata esté consciente y pueda interactuar representa un progreso significativo.

En medio de esta recuperación, Bárbara decidió proteger a su padre de ciertos aspectos de la vida familiar. Durante su internación, se desató un fuerte conflicto en el entorno familiar de Lanata, pero la joven aclaró que prefiere no involucrarlo en esas tensiones. "Mi papá no sabe nada de eso porque hablamos de pavadas. No quiero andar contando detalles, pero no retiene demasiado", confesó.

Los últimos cinco meses fueron particularmente difíciles para la familia Lanata, una etapa llena de incertidumbres y emociones intensas, especialmente por el enfrentamiento judicial entre Bárbara y Lola, con Elba Marcovecchio, la esposa del periodista.

"Fueron cinco meses de montaña rusa, con picos muy abajo y también otros muy arriba. Estuvimos esperanzados, después retrocedimos, pero mejor", dijo Bábara. El próximo paso en el proceso de recuperación de Lanata será su traslado a la clínica de rehabilitación, donde recibirá cuidados especializados para ayudarlo a recuperar fuerzas y mejorar su calidad de vida.

