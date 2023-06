Valentina Ginocchio, hermana de Marcos Ginocchio, se ganó el amor del público fanático de Gran Hermano 2022, cuando apareció en la tribuna apoyando a su hermano, quién resultó ganador del reality. Desde aquel momento y por su personalidad dulce, se robó más de un corazón y hasta el día de hoy sigue recibiendo el cariño de muchas personas.

La hermana del ‘’Primo’’ fue la invitada del lujo en La Tarde y rompió el silencio sobre las fuertes especulaciones que giran en torno a su hermano con Julieta Poggio, ya que desde que Yanina Latorre confirmó el romance entre los finalistas de GH, ambos desmintieron todo lo que sé dijo.

Marcos y Julieta

Fer Dente, curioso por saber la verdad detrás de ‘’Marculi’’ le consultó a la joven de 26 años: “¿Te gustaría verlos juntos? ¿Flasheaste con eso?”. A lo que ella respondió: “No, nunca. Los veo como amigos, de hecho, pasé diez días adentro de la casa y vi lo amigos que son, todo lo que comparten juntos”, sentenció seria.

Sin embargo, fuera de conformarse con las respuestas de Valentina, decidieron insistirle y retrucaron la apuesta preguntándole si estaban juntos Julieta y Marcos, pero ella seguía firme en su posición, negando los rumores de un romance y sin querer opinar.

Valentina Ginocchio

Finalmente, indagaron si existe el shippeo ‘’Marculi’’: “No, no existe, pero no quiero opinar de esas cosas porque son de la vida de mi hermano y él está fuera de la casa”, cerró sobre Marcos Ginocchio y Julieta Poggio.

¿Qué dijo Marcos Ginocchio sobre los rumores de romance con Julieta Poggio?

El "Primo", estuvo en ''Fuera de Joda'', un programa de streaming que conducen sus excompañeros de Gran Hermano 2022 Julieta Poggio, Daniela Celis, Lucila La Tora Villar y Nacho Castañares y habló sobre las fuertes versiones de un romance con la bailarina: "No me molesta porque si bien se puede inventar, yo sé las cosas que hago y cómo soy. No me dejo llevar por esas cosas. Al fin y al cabo, uno se tiene que quedar tranquilo con la conciencia de uno mismo. Yo me quedo con eso", manifestó.

Luego, tomó la palabra ''Disney'' y apoyó a Marcos en su pensamiento: "De eso hablábamos ya adentro de la casa y cada uno tenía su pensamiento", cerró Julieta Poggio.

D.M