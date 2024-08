Lauty Gram y la China Suárez habrían terminaron su relación hace más de un año. Sin embargo, en varias ocasiones, se los volvió a ver muy unidos e íntimos. La pareja parecía seguir enamorada, hasta hace unos días. Los usuarios de las redes sociales notaron el tajante gesto con el que el cantante rompió cualquier posibilidad de romance con la actriz.

El gesto de Lauty Gram contra la China Suárez

Hasta el 24 de julio, ambos eran relacionados, ya que el artista le había puesto "me gusta" a una de las fotos de la cantante. Además, la China Suárez era uno de los usuarios muy activos dentro de los comentarios de las fotos que subía Lauty Gram. En algunos de ellos, se podía ver un pequeño coqueteo y por eso se los seguía vinculando. Sin embargo, el cantante decidió dejar de seguir a la China en Instagram. Esto llevó a que quisieran confirmar que esta decisión fuera mutua, pero vieron que ella lo mantiene como uno de sus amigos.

El fin del romance

Juan Etchegoyen compartió imágenes comprometedoras para Lauty Gram, que confirmarían la infidelidad del artista. Al parecer, en Tucumán, el cantante estuvo con una mujer, quien se comunicó con el periodista. "Para mí no hay dudas del acto sexual. Una imagen la sacó cuando estaba durmiendo con él y la otra foto es una postal que comprueba el vínculo porque se los ve a los dos", expuso Etchegoyen.

De esta manera, opinó que no creía real una posible reconciliación, pero de ser así Lauty Gram habría sido infiel. "Esa mujer se llama Julieta Di Carlo, es artista, productora, cantante. Hablé durante 35 minutos con Julieta la semana pasada y me contó cosas tremendas de Lauty. A mi Julieta me confirma que tuvo intimidad con Lauty y que él no se portó nada bien con ella", aseguró el periodista.

Lauty Gram puso el punto final a su relación con la China Suárez. Con el tajante gesto de dejarla de seguir, demostró que ya no quiere estar vinculado con la joven artista. Hasta el momento, la actriz y cantante continúa siguiéndolo en redes sociales. Los usuarios se preguntan hasta cuándo mantendrá esa postura, e intentan conservar las esperanzas.