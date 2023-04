Luego de ser el favorito de “Gran Hermano 2022” con el 70% de los votos positivos ante el otro finalista, Nacho Castañares (21), Marcos Ginocchio (22) confesó su felicidad por ver a su exnovia Julieta Illescas en la última edición del reality de Telefe.

“Me hizo bien ver a ‘Juli’ en la tribuna cuando salí. Todavía no sé qué pasará entre nosotros, hablaremos bien cuando todo se vaya acomodando. Mis familiares le contaron que la extrañaba y ella viajó a acompañarme en la final de ‘GH 2022’. Fue un gesto hermoso que me encantó. Tuvimos una relación antes de entrar a la casa, yo la sigo queriendo porque estuvo en muchos momentos importantes”, manifestó el joven salteño.

Marcos Ginocchio en una producción exclusiva para CARAS.



Amante de los deportes desde chico, “El Primo” fue campeón nacional de Jiu Jitsu y le falta un año para recibirse de abogado. “Entrenar me descarga, suelo ir al gimnasio cuatro veces por semana... Practicar artes marciales me salvó muchas veces de situaciones difíciles. Durante varios años estuve mal en mi adolescencia, no podía estar peor. Y aferrarme a Dios me hizo salir adelante. Fue una época tormentosa desde mis 14 años. Aunque puedo decir que con el tiempo superé ese bajón, fue un proceso de mucho aprendizaje. Hoy me encanta ir a misa los domingos con mi familia”, concluye quien ganó más de $15 millones en efectivo, una vivienda prefabricada y una moto gracias a la entrada al ciclo de su hermana Valentina Ginocchio.

A pesar de la popularidad que le dio su participación en la final de Gran Hermano, Julieta Illescas aseguró que no tiene intenciones de hacerse conocida por su relación con Marcos Ginocchio.

Julieta tiene apenas 21 años de edad y habló en exclusiva con CARAS: "No me interesa la fama ni nada de esto, no me gusta lo mediático, nunca me gustó, soy muy reservada en ese sentido. Hablar en cámara no me gusta para nada". De esa forma dejó al descubierto que le incomoda un poco la exposición, pero a pesar de no estar acostumbrada, parece llevarla con mucha tranquilidad.

"Fue una locura", expresó la joven salteña al ser consultada sobre el boom que vivió en las últimas horas luego de la salida de Marcos y lo que generó su presencia en la tribuna al lado de la familia del ganador de Gran Hermano 2022.

Julieta sorprendió en la final de Gran Hermano por su aparición en el estudio.

