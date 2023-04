Atrás quedaron los días de encierro en la casa de Gran Hermano y las ovaciones en tierras lejanas de su hogar. Esta tarde Marcos Ginocchio llegó a su tierra en Salta y luego de cumplir con su agenda programada, el ganador de Gran Hermano le habló a sus seguidores en un mensaje de agradecimiento.

“Hola, gente, primero quería darle agradecerles a todos por lo que me pasó hoy, de verdad fue muy lindo y muy emocionante para mí, ver la cantidad de gente que me recibía y me daba su amor y estar en provincia con mi familia y volverlos a ver con mis amigos, fue hermoso”, comentó en un principio Marcos Ginocchio desde la comunidad de su casa, a la cual volvió tras 6 meses fuera de ella.

Más adelante, en el mismo mensaje, el ganador de GH 2022 pidió disculpas por no poder cumplir con todos la agenda y los compromisos que tenía planeados para su llegada a Salta.

“Quería decirles que lamentaba no haber podido llegar a la conferencia. Sé que por motivos de seguridad no se podía hacer y decirles que los quiero muchísimo”, comentó El primero.

Morita, la mascota de Marcos Ginocchio tiene un nuevo amigo

En el mensaje de El Primo, el salteño agregó cómo se siente ahora que está en casa: “Los quiero muchísimo, ya estoy en casa con Morita y disfrutando con mi familia. ¡Los quiero muchísimo”, cerró Marcos.

En un segundo video, Marcos Ginocchio presentó a un gatito blanco con manchas negras, el cual, según dijo el ganador de Gran Hermano, es el “nuevo amigo” de Morita.

Lejos de Caramelo, ahora Morita tendrá un amigo felino para jugar y divertirse como lo hacía por la casa de Gran Hermano.

