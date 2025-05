En medio de su recuperación, María Becerra lanzó una búsqueda profesional: "Pago lo que corresponda"

María Becerra atraviesa un proceso de recuperación y, en medio de esta etapa, tomó una decisión clave para retomar su bienestar físico. Con un mensaje claro en sus redes sociales, la artista dejó en evidencia su compromiso con volver a entrenar, iniciando una búsqueda profesional que generó repercusiones entre sus seguidores.

María Becerra

María Becerra lanzó una búsqueda profesional en medio de su recuperación

Durante las últimas semanas, la artista inició un complicado proceso de recuperación luego de haber enfrentado uno de los momentos más difíciles de su vida al perder un embarazo. En medio de este complejo escenario, comenzó a enfocarse en su bienestar físico y emocional, y ahora busca retomar progresivamente su actividad física.

María Becerra

A través de sus redes sociales, María Becerra sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que está en medio de una búsqueda de un personal trainer que la ayude a recuperar fuerza y movilidad. Con un mensaje claro y sin rodeos, aclaró que no busca canjes ni acuerdos promocionales, sino un profesional con el que pueda trabajar de manera formal.

“Estoy buscando personal trainer. ¿Me recomienda perfiles? Me gusta que suban resultados del antes y después de sus alumnos/as a sus perfiles. Busco un profesional que pueda venir a domicilio, tener una videollamada, armarme clases grabadas, etc. No hago canjes, siempre pago lo que corresponda”, sentenció.

María Becerra

Por su parte, María Becerra comentó lo que está viviendo desde hace algunas semanas: “Cómo saben, estoy recuperándome de a poco físicamente. Perdí fuerza, elasticidad, mucha masa muscular… Necesito a alguien que tenga muchos conocimientos; tengo que empezar muy de a poco a moverme y quiero que sea una persona profesional que esté controlándome bien las técnicas, que esté ayudándome a recuperar esa fuerza, movilidad, elasticidad, etc.”.

Lo que más llamó la atención a sus seguidores de su anuncio fue la postura con la que encaró la búsqueda. En un ambiente donde los intercambios comerciales son moneda corriente, la artista marcó una gran diferencia al dejar claro que quiere contratar a un profesional sin recurrir a acuerdos promocionales.

María Becerra

VDV