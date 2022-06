María Becerra lanzó un nuevo tema: "Ojalá que te vuelva el karma"

María Becerra hizo un importante anuncio en sus redes sociales y este miércoles lanzó su nuevo hit, Ojalá.

"Hoy 1 de Junio a las 20hs voy a sacar una canción que va a marcar mi carrera para chiempreeee", anunció la cantante en su cuenta de Twitter sobre este hito en su trayectoria.

Lo cierto es que la letra de este nuevo hit, se da en medio de la oficialización de su ex novio, Rusherking, con la China Suárez. Como es obvio, la letra de esta canción despertó interés entre sus seguidores quienes interpretaron su contenido como un "palito" al cantante.

"Ojalá no te hagan lo que me hiciste aquella vez. Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver. No me digas que me amas porque esa ya me la se (Ya me la se) Ojalá que sufras cada ve' que me veas con él" , dice algunas de las estrofas.

"Ojalá que te vuelva el karma. Eras un muñeco porque no tenías alma. Ya no tengo calma. Para acordarte de mi cumple te ponías una alarma", sigue.

María Becerra y su felicidad por el nuevo lanzamiento.

Qué hizo María Becerra cuando Rusherking confirmó su romance con la China Suárez

Antes de este lanzamiento, María Becerra dio un adelanto en redes sociales y compartió un mensaje "encriptado" para su ex pareja, Rusherking, y subió una imagen con el nombre de Ojalá y un corazón roto.

En este marco, la cantante habló sobre su nueva canción: “En este lanzamiento hay muchas cosas inéditas, muchas cosas ocultas”.

María Becerra terminó su relación con Rusherking en diciembre del año pasado, en medio de un escándalo en la calle. Borró todas las fotos con él y en algunas historias, le enviaba mensajes donde hablaba de decepción y fallas en la confianza. Según publicaciones de Estefanía Berardi, la cantante lo había visto engañándola con otra y fueron protagonistas de un escándalo a las afueras de la casa de músico.