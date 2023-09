María Becerra es una de las artistas del momento, millones de reproducciones en Spotify y YouTube, así como también millones de fans. Pero la fama trae consigo personas que no quieren lo mejor para tu carrera, sino beneficiarse ellos. La cantante contó como fue estafada al principio de su estrellato.

La estafa que sufrió María Becerra

La cantante en diálogo con Vogue Latinoamérica expuso lo difícil que fue para ella las exigencias que se le pedía: “Lamentablemente, a las mujeres es algo que medio se pide, yo no tenía en mis planes bailar, pero es algo que tuve que aprender a los ponchazos porque se exige de parte de la gente, de la industria, vos sola en el escenario no alcanzas y un hombre si, no necesita bailarines”.

María Becerra

Habló sobre cómo una de sus personas más cercana y que manejaba su carrera terminó defraudándola. "Descubrimos que nos estaba estafando. Incluso terminé con un juicio, una secuencia horrible y, a veces, por el afán de una de querer llegar lejos te topas con ese tipo de personas”, dijo la artista.

“En esta industria, muchas veces, te topas con gente que es muy habladora, con mucha labia y te atrapan. Al final me pude desprender de ese hij…de p, y empezar a escribir mis propias canciones que, tal vez, no sean las mejores, pero son mías”, finalizó María Becerra.

AF.