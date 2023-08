María Becerra es una de las artistas latinoamericanas del momento, además de ser cantante, "La Nena de Argentina" fue youtuber y hasta futbolista. En una entrevista con Grego Rossello en el ciclo de entrevistas "Fernet con Grego", la novia de J Rei expuso su fanatismo por el deporte y que lo tuvo que sacrificar por su carrera de cantante.

"El futbol 5 lo dejé ¿por qué que hago si me quiebran una pata? Cancelo la gira", declaró Becerra. El conductor quiso indagar más en esa pasión escondida que tiene la cantante y le preguntó: "¿Jugabas con tus amigas siempre o por ahí jugabas torneos con gente que no conocías?". "No, yo era pro. Ganamos campeonatos con mi club de Quilmes", sorprendió a todos la cantante.

María Becerra jugando al fútbol en una cancha de barrio

Dos fanáticas de la cantante se mostraron sorprendida cuando fueron a su entrenamiento de futbol en Quilmes y se encontraron con María Becerra jugando un partido con su grupo de amigos. Las chicas rápidamente viralizaron en TikTok un video de la cantante.

"Cuando vas al fulbito y está jugando la Nena de Argentina", puso una de las fans en sus redes sociales. María Becerra lejos de solamente limitarse a jugar y divertirse con sus amigos, se tomó el tiempo de sacarse fotos con las chicas del club y se mostró muy feliz.

AF.