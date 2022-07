María Becerra mostró su cambio físico y habló de sus problemas con su imagen

María Becerra siempre se mantiene conectada con sus fanáticos a través de las redes sociales en donde suele compartir la intimidad de sus giras, vacaciones o novedades musicales. Pero además de eso, la cantante suele dejar un espacio de charla para reflexionar sobre varios temas.



En esta oportunidad, "la nena de Argentina" compartió unas imágenes sobre cómo fue cambiando su físico, ahora que comenzó una dieta saludable y entrenamiento con el cual logró sumar 7 kilos.

"Se me re complica con el trabajo, con mis horarios, con los viajes. Es muy complicado mantener el entrenamiento. Pero lo hago... Me felicito a mí misma porque ya no me siento débil y tengo más autoestima", dijo mostrando las fotos en donde se ve cómo fue ganando peso hasta llegar a uno más saludable.



Los conflictos de María Becerra con su físico y las críticas

En su descargo en las redes sociales, María Becerra hizo referencia a lo mucho que influyeron en ella las críticas que recibía por su cuerpo. "La he pasado mal con cómo me veía yo en el espejo, con los comentarios que he recibido... Más que nada de chica. He recibido comentarios de todo tipo a lo largo de mi vida, en el colegio, en todos lados", contó sobre cómo la afectó.



"Años que no usé jeans, calzas, vestidos, polleras, short", dijo Becerra quien optaba por lucir ropa 'oversize' para ocultar su delgadez.