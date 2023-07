María Becerra está pasando por un gran momento en su carrera, sacando nuevas canciones y realizando conciertos tanto en Argentina como en otros países. Sin embargo, la cantante reveló que gracias a su creciente popularidad, cosas tan normales como ir al supermercado ya no son lo mismo para ella.

Desde el stream a cargo de Grego Rossello, "Ferné con Grego", la Nena de Argentina confesó que primero debe avisarle a su personal de seguridad a donde se dirige: "Ir al super es todo un protocolo, avisamos por el medio que sea 'che vamos a ir al super a tal hora y a este super'".

Imagen reciente de María en uno de sus conciertos.

Luego, la cantante detalló cómo la protegen cuando sale: "Nos llevan ellos, o voy yo con juli y ellos nos escoltan. Voy encapuchadísima y ellos esperan en la puerta y uno en la esquina, y se van hablando por handy".

Por último, María Becerra compartió por qué disfruta de pasear en estos lugares: "Me encanta ir, recorrer, comprarme un velador, su veo una silla que me gusta comprarla, pero trato de llamar lo menos la atención y trató de salir lo indispensable, pero a veces salimos para hacer algo normal".

María Becerra contó que vivió un episodio paranormal

"El nata y el de seguridad me cuentan que 6:30 se prendió una luz en mi casa, pero yo no fui", reveló la cantante en una charla radial de "Días y Flores" sorprendiendo a todo el estudio. Además, la joven contó que no es la primera vez que pasa algo así en su hogar: "Mi sobrinita que tiene un año y medio cada vez que viene hay un lugar específico de la casa en el que saluda, pero se ríe".

Para cerrar el tema, María Becerra también compartió en Vale 97.5 que les dice a los espíritus cuando debe afrontar estos episodios sola: "No me molestes, no sos bien recibido acá".

J.C.C