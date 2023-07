La separación de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto atraviesa una instancia complicada donde la división de bienes es el conflicto principal.

En Intrusos revelaron que la ex pareja vive momentos de tensa calma y que están en problemas por los bienes materiales. "El gran problema de esta pareja que durante 10 años fueron felices. Es el dinero. Es muy difícil cuando sabés que el otro no tiene ese volumen de dinero que le estas pidiendo. Había en disputa una camioneta, finalmente él le firmó el 08. La casa también le quedó para ella", contó en este sentido Karina Iavícoli.

Luego, la abogada de Ricky Diotto, Elba Marcovecchio, sumó más datos sobre el conflicto con María Fernanda Callejón. "Está todo tranquilo. El principal trabajo que afrontamos es lograr un poco de paz. Hay un principio básico que es mantener la reserva, los conflictos existen. Estamos trabajando".

Qué dijo María Fernanda Callejón sobre su relación con Ricky Diotto

Una vez que se confirmó la separación de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto salieron a la luz detalles desconocidos de la interna familiar.

Después de varios meses de la ruptura, la actriz confirmó que había sido víctima de violencia por parte de su ex. “Ya no me sentía valorada como mujer, como mamá ni como profesional. Y esa desvalorización fue el primer gran impacto. Cuando pasé a ser un mueble de la casa. ¡Un adorno!." dijo en diálogo con Infobae.



Luego, María Fernanda Callejón también reveló que atravesó situaciones de violencia psicológica. “Violencia no es sólo una trompada, que por otro lado nunca la hubo. Pero se puede ejercer violencia consciente e inconscientemente de muchas otras maneras. Y sí, yo he vivido situaciones violentas. Situaciones violentas verbales... De desconocer a la otra persona”, revela. “Ese fue el quiebre. El detonante final", expresó.