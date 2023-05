Joaquín Diotto defendió a su hermano Ricky Diotto por el escándalo con María Fernanda Callejón: “Búsqueda de destrozarlo”

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se encuentran en el ojo de la tormenta, tras protagonizar un nuevo escándalo en el mundo del espectáculo. Luego de su complicada separación en 2022, la actriz denunció a su exesposo por violencia género y presentó unas pruebas del maltrato que sufrió.

Joaquín Diotto, hermano de Ricky y excuñado de Callejón, rompió el silencio en Mitre Live con Juan Etchegoyen, por la grave denuncia y apuntó contra la panelista: ‘’Acabo de hablar con el hermano de Ricky, Joaquín’’, comenzó diciendo el periodista y para luego añadir que el hermano del músico prefirió escribir un descargo, en vez de hablar en vivo.

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto

“Sólo espero que todo llegue a buen puerto, principalmente por mi ahijada Giovanna que amo'', empezó leyendo Etchegoyen las palabras de Joaquín, y continuó: ''Yo no sé qué busca la ex de mi hermano, realmente él se desvivió por ella, le dio todo lo que deseó y no entiendo esta búsqueda de destrozarlo de esa forma. Me parte el corazón además porque toda nuestra familia la consideró y la hizo parte de la familia”.

Finalmente, el periodista terminó de leer las últimas líneas de Joaquín Diotto sobre el conflicto entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto y las complicaciones de salud que vive la madre de ambos hermanos: “Me apena muchísimo porque Ricky está realmente mal y mi vieja que dio todo por nosotros, sola, porque no tuvimos padre, y nos crió y sacó adelante ella. Está grande, con problemas de salud y todo este tema le genera una angustia que no le hace bien”, cerró.

La hermana de María Fernanda Callejón rompió el silencio sobre la polémica

En diálogo con Nosotros a la Mañana, Sandra Callejón habló sobre el escándalo que envuelve a su hermana, y su ex, Ricky Diotto: “A mí la verdad me sorprendió todo, ella nunca comentó nada... No sé qué pasa puertas adentro de la casa. Yo lo único que pienso es en mi sobrina, es la única que tengo y voy a lucha para que esté bien”, expresó, remarcando la preocupación en su sobrina, Giovanna Diotto.

Luego, opinó sobre la guerra que estalló entre ambos: “Cuando los veo me dan ganas de decirles ‘Chicos, siéntense y tienen que arreglar esto como sea’. Son grandes, son adultos, yo más que eso no puedo hacer, y más que esto no puedo contar”, finalizó

D.M