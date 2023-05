María Fernanda Callejón y Ricky Diotto tienen una intensa pelea mediática y privada que da de qué hablar en los medios hace días. Recientemente, la vedette compartió un audio en el que se lo escucha al músico bastante indignado y con cierta violencia en su voz por los dichos su expareja. La polémica sigue creciendo y los medios tratan el tema constantemente. En medio de este escándalo, Sandra Callejón, su hermana, salió a hablar pero su posición fue inesperada.

Sandra Callejón le dio una entrevista a Nosotros A La Mañana, el programa que conduce el Pollo Álvarez en El Trece. Desde Villa Carlos Paz, la hermana de María Fernanda Callejón dio su opinión sobre el escándalo, aunque aclaró que no sabe mucho del tema. "La verdad es que entre mi hermana y mi cuñado está todo muy caliente y es poco lo que puedo aportar. Los quiero a los dos y creo que se tienen que sentar a hablar", comenzó diciendo.

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto

En Nosotros A La Mañana, le preguntaron a Sandra Callejón sobre las acusaciones de su hermana hacía Ricky Diotto por violencia de género. Con respecto a esto, la hermana de María Fernanda Callejón no se la jugó y se mostró tibia: "A mí la verdad me sorprendió todo, ella nunca comentó nada... No sé que pasa puertas adentro de la casa. Yo lo único que pienso es en mi sobrina, es la única que tengo y voy a luchar para que esté bien", respondió.

Frente a la respuesta indiferente de Sandra Callejón, el piso de Nosotros A La Mañana siguió insistiendo con respecto a las acusaciones de María Fernanda a Ricky Diotto por violencia de género y le plantearon si no le importaba. Entonces, la hermana respondió: "¿Cómo no me va a importar? A mi hermana la amo, pero siento que son gente grande, que se tienen que sentar a charlar y aclarar las cosas".

El descargo de María Fernanda Callejón sobre la pelea con Ricky Diotto

De esta manera, Sandra Callejón no defendió a su hermana ni apuntó contra Ricky Diotto por, supuestamente, ejercer violencia sobre María Fernanda. "Cuando los veo me dan ganas de decirles 'Chicos, siéntense y tienen que arreglar esto como sea'. Son grandes, son adultos, yo más que eso no puedo hacer, y más que esto no puedo contar", dijo.

La esposa de Jorge Lanata apuntó contra María Fernanda Callejón

La polémica crece todos los días con respecto a María Fernanda Callejón y Ricky Diotto. Hace poco, la exvedette filtró un audio del músico amenazándola y una foto suya con un moretón. Así, mostró las supuestas pruebas de la violencia de su expareja hacia ella. Para defenderse, él publicó un video muy angustiado explicando y desmintiendo los dichos de su exmujer.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio en la mesa de Mirtha Legrand

Sin embargo, esta vez fue la esposa de Jorge Lanata, abogada del músico, la que salió a defenderlo. "Una foto de un moretón no implica ningún acto de violencia", dijo Elba Marcovecchio. Luego, explicó la denuncia de Ricky Diotto hacía María Fernanda Callejón: "Diotto hace esta denuncia porque Fernanda le dijo a Ricky que debía dejarle determinados bienes, pero lo que se vio en la liquidación es lo que le corresponde realmente y por eso estamos hablando de extorsión. La realidad es una sola".

NL.