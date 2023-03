Ayer por la tarde se conoció la triste noticia de que la actriz María Onetto se quitó la vida a los 56 años. La noticia entristeció a todos los que la conocían y a la comunidad de actores. Esta mañana se recordó una entrevista que tuvo con Juan Etchegoyen en donde Onetto habló de la vida después de la muerte.

María Onetto venía atravesando una fuerte depresión luego del fallecimiento de su madre. En abril del 2022 la actriz habló con el periodista Juan Etchegoyen sobre la espiritualidad y cuál es la tarea que los humanos tenemos sobre la tierra. María contó que, a partir de la lectura de una frase, se aferró a dicha ideología.

"Una vez leí una frase que decía 'somos seres espirituales haciendo una experiencia humana', así que creo que en esas cosas, nunca viví nada, de personas fallecidas y que sientas presencias pero trato de dialogar mucho con esa zona", había comentado María Onetto.

El adiós de Pablo Ramírez a María Onetto

Para la actriz, su aspecto espiritual era fundamental para poder vivir. "Esa zona espiritual alimenta mucho mis días, te podría decir las cosas que nos llevan a estar un poco más unido a eso. Tiene que ver con no vivir en un no automático, a no vivir en una alienación a las horas, a una inercia donde una cosa continúa a la otra y muchas veces estás disociado", continuó.

"Yo observo mucho en mí y en los demás que las personas están en presencia pero disociadas, o sea el cuerpo está ahí pero ellos están pensando en otra cosa. Eso es muy triste de ver, es algo que te genera mucha insatisfacción, lo que más nos genera satisfacción es esa relación del corazón, el pensamiento y el decir y cuando está separado pasan esas cosas aunque estés viviendo una relación linda", fue lo que María Onetto contó en Mitre Live sobre cómo vivía su día a día.

El saludo de Mirta Wons a María Onetto

Para la actriz, la naturaleza y el conectarse con uno mismo eran el primer paso para detectar la manera en la que sentimos las cosas. La conexión con nosotros mismos, según Onetto, facilitaba el acceso a la satisfacción.

OL.